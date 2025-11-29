Remont Dzikich Plant w Krakowie. Ulubiony plac zabaw zamknięty, a to dopiero początek

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-11-29 16:17

Jeden z najbardziej oryginalnych i uwielbianych placów zabaw w sercu miasta, słynne „Dzikie Planty” w pobliżu Wawelu, został zamknięty. Za wysokim płotem ruszyły już prace remontowe. Magistrat przeznaczył na ten cel setki tysięcy złotych, a to dopiero pierwszy etap wielkiej odnowy krakowskich Plant.

Remont Dzikich Plant w Krakowie. Ulubiony plac zabaw zamknięty, a to dopiero początek

i

Autor: Art Service
  • Rozpoczęła się modernizacja placu zabaw "Dzikie Planty" na krakowskich Plantach, w pobliżu Wawelu.
  • W ramach prac, których koszt wynosi 350 tys. zł, odnowione zostaną urządzenia zabawowe i wymieniona nawierzchnia. Jest to jednocześnie I etap remontu całych Plant.
  • Plac zabaw jest obecnie zamknięty, a zakończenie modernizacji planowane jest na koniec 2025 roku.

Rozpoczął się remont "Dzikich Plant" w Krakowie 

Modernizacja placu zabaw w niedalekiej odległości od Wawelu rozpoczęła się, a wraz z nią remont całych Plant. "Dzikie Planty" to jeden z nielicznych placów zabaw w ścisłym centrum miasta. Powstał w 2018 roku i od razu stał się dużą atrakcją wśród mieszkańców, z całą pewnością ze względu na sposób jego wykonania. Plac zabaw powstał w całości z naturalnych materiałów, głównie z drewna.

Nawiązuje także do fauny i flory m.in.: ślimaki-karuzele, puchacze-kiwaki, sowy-zabawki optyczne, stonoga-równoważnia, robaki-huśtawki, kolonie grzybów (ławki, stoliki, kosze, drabinki i drążki, pergole), obrotowe domki obserwacyjne. Po siedmiu latach od otwarcia wymaga renowacji. Teraz za 350 tysięcy złotych zostanie odnowiony. To jednocześnie I etap remontu całych Plant krakowskich. Zakres prac na „Dzikich Plantach” obejmuje modernizację i remont urządzeń zabawowych, a także wymianę nawierzchni na całym placu zabaw. 

Polecany artykuł:

Gigantyczne podwyżki w jednym z polskich miast. To będą najdroższe bilety w Pol…

Do kiedy potrwa remont placu zabaw?

Umowa z wykonawcą została już podpisana. Prace potrwają do końca 2025 roku – informują pracownicy Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie plac zabaw jest zamknięty, prace trwają w najlepsze mimo niesprzyjającej aury.

Cieszę się z tego remontu, mam nadzieję, że do wiosny pracownicy zdążą i dzieci będą mogły się bawić – powiedziała Patrycja Marszałek ( 29 l.) mieszkanka Krakowa.

Super Express Google News
Remont placu zabaw pod Wawelem
Sonda
Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGISTRAT
INWESTYCJA
KRAKÓW PLANTY