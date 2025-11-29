Remont Dzikich Plant w Krakowie. Ulubiony plac zabaw zamknięty, a to dopiero początek

Rozpoczęła się modernizacja placu zabaw "Dzikie Planty" na krakowskich Plantach, w pobliżu Wawelu.

W ramach prac, których koszt wynosi 350 tys. zł, odnowione zostaną urządzenia zabawowe i wymieniona nawierzchnia. Jest to jednocześnie I etap remontu całych Plant.

Plac zabaw jest obecnie zamknięty, a zakończenie modernizacji planowane jest na koniec 2025 roku.

Rozpoczął się remont "Dzikich Plant" w Krakowie

Modernizacja placu zabaw w niedalekiej odległości od Wawelu rozpoczęła się, a wraz z nią remont całych Plant. "Dzikie Planty" to jeden z nielicznych placów zabaw w ścisłym centrum miasta. Powstał w 2018 roku i od razu stał się dużą atrakcją wśród mieszkańców, z całą pewnością ze względu na sposób jego wykonania. Plac zabaw powstał w całości z naturalnych materiałów, głównie z drewna.

Nawiązuje także do fauny i flory m.in.: ślimaki-karuzele, puchacze-kiwaki, sowy-zabawki optyczne, stonoga-równoważnia, robaki-huśtawki, kolonie grzybów (ławki, stoliki, kosze, drabinki i drążki, pergole), obrotowe domki obserwacyjne. Po siedmiu latach od otwarcia wymaga renowacji. Teraz za 350 tysięcy złotych zostanie odnowiony. To jednocześnie I etap remontu całych Plant krakowskich. Zakres prac na „Dzikich Plantach” obejmuje modernizację i remont urządzeń zabawowych, a także wymianę nawierzchni na całym placu zabaw.

Do kiedy potrwa remont placu zabaw?

Umowa z wykonawcą została już podpisana. Prace potrwają do końca 2025 roku – informują pracownicy Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie plac zabaw jest zamknięty, prace trwają w najlepsze mimo niesprzyjającej aury.

– Cieszę się z tego remontu, mam nadzieję, że do wiosny pracownicy zdążą i dzieci będą mogły się bawić – powiedziała Patrycja Marszałek ( 29 l.) mieszkanka Krakowa.

Remont placu zabaw pod Wawelem