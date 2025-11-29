Gigantyczne podwyżki w jednym z polskich miast. To będą najdroższe bilety w Polsce!

Krakowscy urzędnicy proponują znaczne podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, co ma uderzyć w portfele mieszkańców.

Kraków może mieć najdroższe bilety jednorazowe w Polsce, a ceny biletów miesięcznych również znacząco wzrosną.

Sprawdź, o ile podrożeją bilety i kiedy nowe stawki mogą wejść w życie, jeśli radni zatwierdzą propozycje.

Podwyżki cen biletów w Krakowie

Urzędnicy z krakowskiego magistratu szykują podwyżki, które mogą poważnie uderzyć w portfele mieszkańców Krakowa. Do radnych miejskich wpłynął projekt uchwały przygotowany przez prezydenta miasta oraz jego współpracowników, który zakłada zwiększenie cen biletów komunikacji miejskiej. Planowane zmiany dotyczą zarówno biletów jednorazowych, jak i miesięcznych.

Ceny poszybują w górę! Ile zapłacą mieszkańcy, jeśli propozycja zostanie przyjęta?

Jeśli krakowscy radni przyklepią prezydencką propozycję podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej, Kraków będzie miał najdroższe bilety jednoprzejazdowe w Polsce. Za 60 minutowy bilet zapłacimy 8 złotych. To podwyżka o 2 złote! 70 minutowy bilet łączony z 7 złotych podrożeje aż na 10 złotych, a 90 minutowy z 8 złotych na 9 złotych. Do góry mają także iść ceny biletów miesięcznych, co jest bardzo złą informacją dla Krakowian, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej. Bilet miesięczny na jedną linię pójdzie do góry z 64 złotych obecnie, do 90 złotych, a miesięczny na wszystkie linie będzie kosztował 109 złotych, co oznacza podwyżkę o 19 złotych. Półroczny bilet mieszkańca podrożeje z 470 złotych na 565 złote. W górę pójdą także ceny biletów metropolitalnych.

Od kiedy podwyżki wejdą w życie?

Ostateczna decyzja w sprawie nowych cen należy do radnych miejskich. Po zapoznaniu się z propozycją prezydenta mogą oni składać własne poprawki do uchwały. Jeśli projekt zostanie przegłosowany, nowe ceny biletów zaczną obowiązywać od 2 marca 2026 roku.