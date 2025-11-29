Tego jeszcze w Krakowie nie było! W Sądzie Apelacyjnym powiesili obrazy. "Niektórzy robią dziwne miny"

Zuzanna Sekuła
Anita Leszaj
2025-11-29 10:25

Tego jeszcze w Krakowie nie było! Do tej pory puste i chłodne przestrzenie budynku Sądu Apelacyjnego zyskały zupełnie nowe oblicze. Okazało się, że szerokie korytarze, wysokie ściany i minimalistyczna architektura gmachu przy ul. Przy Rondzie 3 mogą stać się idealną galerią dla twórczości młodych artystów. Wystarczyło mieć pomysł.

  • Krakowskie przestrzenie sądowe zyskały nową funkcję, łącząc wymiar sprawiedliwości ze sztuką.
  • Dzięki współpracy prezesa Sądu Apelacyjnego i rektora ASP, studenci prezentują 60 prac w nietypowej galerii.
  • Zobacz, jak rzeźby i obrazy studentów ASP zmieniły wnętrza Sądu Apelacyjnego.

Kraków. Sztuka zagościła w Sądzie Apelacyjnym

Pomysł mieli prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie i rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. To właśnie dzięki nawiązanej między nimi współpracy na rzecz promowania i upowszechniania sztuki, studenci Wydziału Malarstwa, Grafiki, Architektury Wnętrz oraz Rzeźby mogli po raz pierwszy w historii zaprezentować swoje prace w tak nietypowym miejscu.

Na ścianach budynku przy ul. Przy Rondzie 3 zawisło 60 obrazów, starannie rozmieszczonych na parterze, pierwszym piętrze oraz wzdłuż klatki schodowej, dzięki czemu ekspozycja towarzyszy odwiedzającym na każdym kroku. Z kolei na postumentach ustawionych w korytarzu pojawiły się rzeźby, które dodatkowo ożywiają wnętrza sądu i wprowadzają do nich element artystycznej refleksji.

Sztuka w Sądzie Apelacyjnym

"Niektórzy robią dziwne miny". Ale prawo i sztuka mają wiele wspólnego

– Niektórzy robią dziwne miny, ale przecież między sztuką a prawem są jednoznaczne pokrewieństwa. Bez prawa i bez sztuki nie da się żyć – mówił na otwarciu wystawy rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. Andrzej Bednarczyk.

Dobra wiadomość jest taka, że wystawę może zobaczyć każdy – ekspozycja nie jest biletowana. Wystarczy jedynie przejść kontrolę bezpieczeństwa przy wejściu do budynku sądu, by móc swobodnie obejrzeć wszystkie prace. Obrazy i rzeźby będą prezentowane aż do lutego 2026 roku, a po tym czasie planowana jest wymiana ekspozycji i pokazanie kolejnych dzieł młodych artystów.

W Sądzie Apelacyjnym w Krakowie powiesili obrazy. Niektórzy robią dziwne miny
5 zdjęć
