Po bilet na kolanach! Ten dworzec kolejowy zostanie dworcem roku?

Dworzec kolejowy w Krzeszowicach. Od remontu do konkursu

Dworzec kolejowy w Krzeszowicach powstał w 1847 r. To właśnie wtedy zainaugurowano połączenie kolejowe z Krzeszowic do Mysłowic. Dla lokalnej społeczności było to wielkie wydarzenie i krok milowy w rozwoju miasta. Przez lata budynek przeszedł wiele metamorfoz, ale także niszczał i popadał w ruinę. Aż w końcu 2020 roku został gruntownie wyremontowany. Teraz ma szansę wygrać konkurs i zdobyć tytuł najpiękniejszego dworca w Polsce.

Po bilet na kolanach

Aby tak się stało Urząd Miasta w Krzeszowicach poprosił mieszkańców o oddanie swojego głosu na budynek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przeprowadzony pięć lat temu remont przyniósł dla mieszkańców pewną zmianę. Od zakończenia prac muszą kupować bilet na kolanach lub, jeśli ktoś jest niższego wzrostu, musi pokłonić się w pas, by swoją głową dosięgnąć okienka.

– To śmieszne, że trzeba uklęknąć by kupić bilet, ale z drugiej strony jeśli ktoś ma problemy z poruszaniem się, mam tu na myśli zwłaszcza starszych, to może już do śmiechu nie być – mówi w rozmowie z "Super Expressem" Dawid Lecyk (21 l.).

Przed remontem były trzy kasy kolejowe, w tym jedna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych z okienkiem usytuowanym na wysokości wygodnej dla człowieka siedzącego na wózku inwalidzkim. Po remoncie dwa okienka zamurowano, a zostawiono jedno, właśnie to, do którego trzeba uklęknąć, by kupić bilet na pociąg.

Na dworcu było wszystko: od stomatologa po mieszkania

Ten dworzec ma naprawdę barwną historię! W latach 70. i 80. XX wieku działał tu kolejowy gabinet dentystyczny, a później – w latach 80. i 90. – świetlica młodzieżowa dla uczniów dojeżdżających pociągiem do pobliskich szkół. W kolejnych latach, na przełomie XX i XXI wieku, budynek dworca służył jako tymczasowy dworzec autobusowy PKS.

Od 2006 do 2009 roku mieścił się tu Antykwariat na Peronie, a jeszcze do 2010 roku na piętrze znajdowały się prywatne mieszkania. Po modernizacji przeprowadzonej w latach 2009–2012 obiekt zyskał nowe życie – od października 2014 roku działa tu filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, filia Referatu Rejestracji Pojazdów oraz biuro ubezpieczeniowe.