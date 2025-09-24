Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział, że za 10 lat krakowianie będą mogli korzystać z metra.

Zaprezentowano plan budowy dwóch linii metra (M1 i M2) o łącznej długości 29 km z 29 stacjami.

Metro ma objąć swoim zasięgiem 40% mieszkańców Krakowa.

Metro w Krakowie. Znamy przebieg trasy! Zobacz, gdzie powstaną stacje metra

Władze miasta, wraz z ekspertami pracującymi nad „Studium kierunków rozwoju metra w Krakowie”, odsłoniły karty i zaprezentowały planowany przebieg metra w Krakowie, które ma być kręgosłupem komunikacyjnym miasta i odpowiedzią na problemy z zakorkowanymi ulicami. System w zdecydowanej większości ma powstać w podziemnych tunelach, co pozwoli na bezpieczny i szybki przejazd pod gęsto zamieszkanymi osiedlami oraz historycznym centrum.

Zgodnie z zaprezentowanym planem, trasa metra swój początek będzie miała w Nowej Hucie, w rejonie Kombinatu. To właśnie tam powstanie niezbędna stacja techniczno-postojowa. Stamtąd, przez serce Nowej Huty, mijając aleję Róż, pociągi dojadą do ronda Kocmyrzowskiego i Czyżyn. Eksperci wskazują, że kluczową stacją dla zachodniej części Nowej Huty będzie „Wiślicka”.

Dalej trasa poprowadzi w stronę Prądnika Czerwonego, gdzie zaplanowano stacje „Bora-Komorowskiego”, „Rondo Młyńskie” oraz „Olsza”. Następnie metro dotrze do absolutnego centrum komunikacyjnego miasta, zatrzymując się przy „Rondzie Mogilskim” i „Dworcu Głównym”. To właśnie Dworzec Główny ma stać się centralnym węzłem przesiadkowym, integrując metro z koleją, tramwajami i autobusami. W rejonie Starego Miasta pociągi zatrzymają się na stacjach „Stary Kleparz” i „Teatr Bagatela”, a następnie skręcą w korytarz Alei Trzech Wieszczów, docierając do stacji pod Muzeum Narodowym. To rozwiązanie zapewni błyskawiczny dostęp do kluczowych instytucji kultury, terenów rekreacyjnych oraz miejskich stadionów.

i Autor: Urząd Miasta Krakowa/ Materiały prasowe

Koniec stania w korkach? Czas podróży skróci się nawet o połowę!

Największym wyzwaniem inżynieryjnym będzie przekroczenie Wisły. Metro pokona rzekę tunelem, a ważnym węzłem przesiadkowym po drugiej stronie stanie się stacja przy Rondzie Grunwaldzkim. Wspólny przebieg dwóch linii – M1 i M2 – zakończy się na stacji „Brożka”. W tym miejscu trasy się rozdzielą. Pierwsza linia (M1) pobiegnie na południowy zachód, obsługując „Ruczaj”, „Kampus UJ”, „Bobrzyńskiego”, „Lubostroń”, „Kobierzyn” i „Kliny”, a swój bieg zakończy na „Opatkowicach”, gdzie połączy się z koleją. Druga linia (M2) obsłuży Łagiewniki i rejon przystanku kolejowego „Sanktuarium”, by dotrzeć do Podgórza Duchackiego ze stacjami „Halszki”, „Witosa” i krańcową – „Kurdwanów”.

Jakie korzyści przyniesie to mieszkańcom? Przede wszystkim ogromną oszczędność czasu. Według prognoz, podróż z Nowej Huty do Muzeum Narodowego skróci się z 40 do zaledwie 26 minut. Mieszkańcy Klinów dojadą do Dworca Głównego w 24 minuty zamiast obecnych 50, a z Kurdwanowa do Teatru Bagatela podróż zajmie 18 minut, a nie 40. W zasięgu 10-minutowego spaceru od stacji metra znajdzie się niemal 40 proc. krakowian. Jak podkreślają władze miasta, będzie to najważniejsza inwestycja najbliższej dekady, która da potężny impuls do rozwoju całego Krakowa.

i Autor: Urząd Miasta Krakowa/ Materiały prasowe