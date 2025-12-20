Joanna Krupa szokuje wyznaniem: Mam seksu po dziurki w nosie! Jej siostra komentuje

Jakiś czas temu piękne siostry gościły w studiu "Super Expressu". Wyznały wtedy, że obie są singielkami. - Przyznam ci się, że ja odkąd miałam 15 lat, tak naprawdę miałam chłopaków jeden po drugim. Mogę na dwóch rękach tak naprawdę policzyć, ilu miałam facetów w swoim życiu. Teraz dwa lata po rozwodzie i związku z Douglasem nie wychodzę tak, żeby spędzać czas z ludźmi. Spędzam dużo czasu z córeczką lub pracuję. Może ktoś będzie pukał w moje drzwi? - powiedziała nam Joanna Krupa. A jaki jest jej typ mężczyzny? - Teraz bym może chciała bad boya, no nie wiem. (...) Albo wczoraj jechałam autem i był facet łysy za kierownicą. Nigdy nie podobali mi się faceci bez włosów, ale Jason Statham mi się bardzo podoba. Jestem naprawdę otwarta na różne typy. Ale ja nie mam swojego typu. Moi byli mężowie - Romek i Douglas - to w ogóle różne bajki - zauważyła Krupa.

Jej siostra podkreśliła, że nigdy nie spierały się o facetów.

Kłóciłyśmy się, jak nie lubiłam jej faceta, albo ona mojego. Bo na przykład nie traktował nas dobrze. Ale żeby kłócić się o tego samego? Nigdy. Nam się w ogóle ci faceci nie podobają

- powiedziała Joasia.

Ale nawet jak już wiem, że mojej siostrze jakiś facet się podoba, to ja już od razu jestem daleko. Nie chciałabym odebrać jej faceta - to po pierwsze. A po drugie - jakbym wiedziała, że jest z moją siostrą, to byłoby to dla mnie bardzo dziwne. Mamy inny gust po prostu

- dodała Marta.

NIE PRZEGAP: Joanna Krupa z siostrą przelewają zupę w barze mlecznym. Później poszły po... patelnię. Paparazzi wszystko nagrali

Joanna Krupa: Seks nie będzie trwać wiecznie

Okazuje się, że różne opinie mają także na temat seksu. Poruszyły ten temat w nowym podcaście. - Seks nie będzie trwać wiecznie. Może tylko u niektórych jest taka chemia - stwierdziła Asia, a jej siostra od razu zareagowała. - Nie zgadzam się. Myślę, że seks jest bardzo ważny w związku - odpowiedziała, co sprowokowało szczery wywód naszej "Dżołany".

O boże, nawet nie mogę teraz myśleć o seksie. Mam go po dziurki w nosie! Kiedyś uwielbiałam seks, jeśli jesteś z właściwym partnerem, oczywiście, że kochasz seks. Ale czy jest tak, że patrzę na kogoś i myślę: "Boże, chciałabym z tobą natychmiast iść do łóżka?". Nie! Wolałabym po prostu najwyżej się poprzytulać. Przytulanie jest bardziej intymne

- podkreśliła Joanna. I trudno nie przyznać jej racji.