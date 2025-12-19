- W piątek wieczorem doszło do pożaru restauracji w centrum Zakopanego.
- Drewniana konstrukcja lokalu sprawiła, że ogień błyskawicznie objął cały budynek.
- Strażacy uratowali dwie nieprzytomne osoby, które po reanimacji trafiły do szpitala.
- Co było przyczyną tego dramatycznego zdarzenia?
Pożar restauracji w centrum Zakopanego
Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek wieczorem (19 grudnia) w centrum Zakopanego (woj. małopolskie). O godzinie 18:14 przy ul. Krupówki wybuchł pożar w jednej z restauracji. Ogień błyskawicznie objął cały budynek. Jak informują służby, był to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji, co tylko spotęgowało skalę zagrożenia.
Jak przekazał w rozmowie z Gazetą Krakowską kpt. Hubert Ciepły ze straży pożarnej, z budynku wyniesiono dwie osoby. Były nieprzytomne. − Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej odzyskały funkcje życiowe i zespoły ratownictwa medycznego zabrały je do szpitala. Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków − przekazał.
Akcja ratunkowa strażaków
Na miejscu pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej. Akcja była wyjątkowo trudna, bo gdy strażacy dotarli na Krupówki, budynek stał już w płomieniach.
− Pożar był bardzo dynamiczny, to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji. Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek − powiedział rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski w rozmowie z polskieradio24.pl.
Spłonęła niewielka kawiarnia w górnej części Krupówek. Na szczęście nie ucierpiała stojąca naprzeciwko zabytkowa, drewniana willa Poraj z 1887 roku.
Co było przyczyną pożaru na Krupówkach?
W sieci krążą już nagrania z miejsca tragedii. Widać na nich ścianę ognia i ludzi w panice uciekających z okolicy płonącego lokalu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Jak informują służby, będą je ustalać policjanci.
