Wielki pożar na Krupówkach. Strażacy z ognia wynieśli dwie nieprzytomne osoby. Co tam się stało?!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-19 20:11

DRAMAT na Krupówkach! Płomienie strawiły restaurację w samym sercu Zakopanego. Ogień wybuchł tuż po godzinie 18. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby. Strażacy w ostatniej chwili wynieśli z ognia dwie nieprzytomne osoby.

  • W piątek wieczorem doszło do pożaru restauracji w centrum Zakopanego.
  • Drewniana konstrukcja lokalu sprawiła, że ogień błyskawicznie objął cały budynek.
  • Strażacy uratowali dwie nieprzytomne osoby, które po reanimacji trafiły do szpitala.
  • Co było przyczyną tego dramatycznego zdarzenia?

Pożar restauracji w centrum Zakopanego

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek wieczorem (19 grudnia) w centrum Zakopanego (woj. małopolskie). O godzinie 18:14 przy ul. Krupówki wybuchł pożar w jednej z restauracji. Ogień błyskawicznie objął cały budynek. Jak informują służby, był to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji, co tylko spotęgowało skalę zagrożenia.

Jak przekazał w rozmowie z Gazetą Krakowską kpt. Hubert Ciepły ze straży pożarnej, z budynku wyniesiono dwie osoby. Były nieprzytomne. − Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej odzyskały funkcje życiowe i zespoły ratownictwa medycznego zabrały je do szpitala. Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków − przekazał.

Akcja ratunkowa strażaków

Na miejscu pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej. Akcja była wyjątkowo trudna, bo gdy strażacy dotarli na Krupówki, budynek stał już w płomieniach.

Pożar był bardzo dynamiczny, to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji. Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek − powiedział rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski w rozmowie z polskieradio24.pl.

Spłonęła niewielka kawiarnia w górnej części Krupówek. Na szczęście nie ucierpiała stojąca naprzeciwko zabytkowa, drewniana willa Poraj z 1887 roku.

Co było przyczyną pożaru na Krupówkach?

W sieci krążą już nagrania z miejsca tragedii. Widać na nich ścianę ognia i ludzi w panice uciekających z okolicy płonącego lokalu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Jak informują służby, będą je ustalać policjanci.

Źródło: polskieradio24.pl, Gazeta Krakowska

Pożar lokalu na Krupówkach
25 zdjęć
