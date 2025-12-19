W piątek wieczorem doszło do pożaru restauracji w centrum Zakopanego.

Drewniana konstrukcja lokalu sprawiła, że ogień błyskawicznie objął cały budynek.

Strażacy uratowali dwie nieprzytomne osoby, które po reanimacji trafiły do szpitala.

Co było przyczyną tego dramatycznego zdarzenia?

Pożar restauracji w centrum Zakopanego

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek wieczorem (19 grudnia) w centrum Zakopanego (woj. małopolskie). O godzinie 18:14 przy ul. Krupówki wybuchł pożar w jednej z restauracji. Ogień błyskawicznie objął cały budynek. Jak informują służby, był to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji, co tylko spotęgowało skalę zagrożenia.

Jak przekazał w rozmowie z Gazetą Krakowską kpt. Hubert Ciepły ze straży pożarnej, z budynku wyniesiono dwie osoby. Były nieprzytomne. − Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej odzyskały funkcje życiowe i zespoły ratownictwa medycznego zabrały je do szpitala. Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz kontrola miejsca zdarzenia oraz sąsiednich budynków − przekazał.

Akcja ratunkowa strażaków

Na miejscu pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej. Akcja była wyjątkowo trudna, bo gdy strażacy dotarli na Krupówki, budynek stał już w płomieniach.

− Pożar był bardzo dynamiczny, to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji. Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek − powiedział rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski w rozmowie z polskieradio24.pl.

Spłonęła niewielka kawiarnia w górnej części Krupówek. Na szczęście nie ucierpiała stojąca naprzeciwko zabytkowa, drewniana willa Poraj z 1887 roku.

Co było przyczyną pożaru na Krupówkach?

W sieci krążą już nagrania z miejsca tragedii. Widać na nich ścianę ognia i ludzi w panice uciekających z okolicy płonącego lokalu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Jak informują służby, będą je ustalać policjanci.

Źródło: polskieradio24.pl, Gazeta Krakowska

