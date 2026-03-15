W "Tańcu z Gwiazdami" padło aż 50 punktów! To najlepszy występ w historii programu?!

Aleksandra Kalita
2026-03-15 21:51

Trzeci odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" przyniósł wiele emocji! Gościem honorowym programu była Kayah, a uczestnicy zatańczyli w rytm jej utworów. Piosenkarka była również jurorką i to dzięki jej ocenie doszło do historycznej chwili! Po raz pierwszy w programie przyznano aż 50 punktów! Czyj występ tak zachwycił jurorów?

"Taniec z Gwiazdami": Historyczna chwila w programie!

Trwa osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W trzecim odcinku za stołem jurorskim wyjątkowo zasiadło aż pięć osób. Gościem honorowym była Kayah. To właśnie w rytm jej największych hitów zatańczyli uczestnicy programu. Występ artystki rozpoczął niedzielną rywalizację.

Jednak Kayah nie tylko zaśpiewała, ale pełniła rolę pełnoprawnej jurorki. Jej noty wliczały się w końcowe oceny. Dzięki temu doszło do niezwykłej sytuacji. Po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii "Tańca z Gwiazdami" jedna z par otrzymała nie czterdzieści, ale aż pięćdziesiąt punktów!

To występ Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza tak zachwycił jurorów! Para numer 2 zatańczyła rumbę. Po takich notach ich zmysłowy taniec z pewnością zapisze się w historii tanecznego show!

"Taniec z Gwiazdami": Występ godny pierwszej 50.!

Paulina Gałązka nie urywała, że udział w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" jest dla niej pewnym przełomem, przełamaniem granic. Chociaż nie była pewna swoich umiejętności tanecznych, to Iwona Pavlović już w pierwszym odcinku dostrzegła w niej potencjał. Dla aktorki to było coś więcej niż zwykła pochwała.

Nie tylko "czarna mamba" kibicuje aktorce. Pod nagraniem z jej występem zaroiło się od zachwytów. Internauci są pewni, że zobaczą ją w finale. A być może i z Kryształową Kulą!

Tu były ciarki. Bardzo piękna choreografia;

Adekwatne oceny! Brawo;

Paulinka wyrasta na faworytkę tego programu. Ogromne zaskoczenie;

Rozkwitasz Paulina z każdym tańcem;

Tak się rodzą finaliści!

Michał Bartkiewicz, Paulina Gałązka
