Tego w "Tańcu z Gwiazdami" jeszcze nie było! Kayah cała w różu przyznała 11 punktów!

Aleksandra Kalita
2026-03-15 20:51

Trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" upływa pod znakiem największych hitów Kayah. Występ piosenkarki rozpoczął taneczny program, ale to nie jest jej jedyna rola w programie. Zasiadła bowiem przy stole jurorskim i oceniła uczestników. Po jednym z występów wyciągnęła z torby własną tabliczkę z oceną!

"Taniec z Gwiazdami": Kayah cała na różowo zaskoczyła w programie

W trzecim odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozbrzmiały utwory Kayah. Występ piosenkarki otworzył niedzielny odcinek. Na parkiecie pojawiła się w spektakularnej różowej kreacji zrobionej z frędzli sięgających aż do samej ziemi. Jednak sam soczysty kolor to dla niej za mało. Do stylizacji dobrała srebrne bransolety oraz długi naszyjnik.

Kayah wykonała swój przebój "Na Językach" i postawiła na nogi zebraną w studiu Polsatu publiczność. Po występie Kayah udała się w kierunku stołu jurorskiego. W tym wyjątkowym odcinku artystka jest nie tylko gościem honorowym, ale również piątym jurorem, a jej oceny wliczają się w punktację. Po pierwszych tańcach była wyjątkowo łaskawa dla uczestników i każdą z par obdarzała dziesiątką.

"Taniec z Gwiazdami": Kayah wyciągnęła własną notę!

Jednak po występie Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke doszło do bezprecedensowej sytuacji. Kayah nie kryła zachwytów nad ich cza-czą. Gdy przyszła pora na ocenę, wyciągnęła spod stołu wielką torbę, a z niej... własną tabliczkę z oceną! Z dumą nagrodziła Boczarską i Jeschke nie dziesiątką, ale jedenastką!

Takiej sytuacji z pewnością nie spodziewali się producenci "Tańca z Gwiazdami". Ostatecznie przy zliczaniu ocen nie uwzględniono dodatkowego punktu od Kayah. Para numer 12 nie może jednak narzekać na niską ocenę. W sumie zdobyli 45 punktów.

Dodajmy, że w trzecim odcinku po raz pierwszy w historii programu uczestnicy mogą zdobyć aż 50 punktów!

