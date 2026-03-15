Wyjątkowy wieczór w "Tańcu z Gwiazdami"! Uczestnicy zatańczą do hitów wielkiej gwiazdy!

"Taniec z Gwiazdami": Osiemnasta edycja przyniosła wiele emocji

"Taniec z Gwiazdami" od dwudziestu lat obecny jest na ekranie. Lata mijają, a program nadal cieszy się ogromną popularnością. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Obecnie w słonecznej stacji emitowana jest osiemnasta edycja programu. I tym razem producenci tanecznego show robili wszystko, by ściągnąć do "Tańca z Gwiazdami" wiele znanych twarzy. Na parkiecie swoje taneczne umiejętności prezentują m.in. Magdalena Boczarską (47 l.), Sebastian Fabijański (38 l.), Emilia Komarnicka (40 l.) czy Izabella Miko (45 l.). Od kilku edycji Edward Miszczak (70 l.) zaprasza do tanecznego show gwiazdy sieci. Tym razem są to Natalia "Natsu" Karczmarczyk (28 l.) oraz Kacper "Jasper" Porębski (23 l.).

Kayah Night w "Tańcu z Gwiazdami"!

Polsat przygotował dla uczestników oraz fanów "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" kilka odcinków specjalnych. Za nami pierwszy z nich. W ubiegłą niedzielę, 8 marca, w programie celebrowano Dzień Kobiet. Z kolei trzeci odcinek będzie w pełni poświęcony twórczości jednej z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce.

W ubiegłym sezonie gwiazdą honorową była Beata Kozidrak (65 l.). Dziś wieczorem uczestnicy "TZG" zatańczą za to w rytm hitów Kayah (58 l.)! W programie usłyszymy nowe aranżacje m.in. "Śpij kochany śpij", "Ramię w ramię", "Tabakiera" czy "Testosteron".

Największą niespodzianką dla widzów jest jednak fakt, że Kayah nie tylko będzie bohaterką muzycznego wieczoru, ale także pojawi się w zupełnie nowej roli. Wokalistka zasiądzie przy jurorskim stole i wspólnie z pozostałymi jurorami będzie oceniać występy uczestników.

