Szokujące wieści przed trzecim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Zmiany wśród jurorów!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-12 8:27

Widzowie programu "Taniec z Gwiazdami" mogą szykować się na wyjątkowy odcinek. Produkcja ogłosiła niespodziankę, która już teraz wywołała ogromne emocje. W trzecim odcinku show w jury pojawi się specjalny gość - sama Kayah. To jednak nie wszystko. Cały wieczór zostanie poświęcony jej największym przebojom.

Kayah w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. Produkcja regularnie zaskakuje fanów nowymi pomysłami i wyjątkowymi odcinkami tematycznymi. Tym razem twórcy show postanowili oddać scenę jednej z najbardziej charakterystycznych artystek polskiej sceny muzycznej. Bohaterką specjalnego odcinka będzie Kayah - wokalistka, której przeboje od lat śpiewają kolejne pokolenia fanów. Już wiadomo, że trzeci odcinek programu będzie w całości inspirowany jej twórczością. Uczestnicy zatańczą do największych hitów artystki, które od lat królują w radiu i na koncertach.

Zobacz też: Miliony fanów, a w środku pustka. Polskie gwiazdy o depresji. Kto otwarcie mówi o chorobie?

Szokujące wieści przed trzecim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Zmiany wśród jurorów!

Największą niespodzianką dla widzów jest jednak fakt, że Kayah nie tylko będzie bohaterką muzycznego wieczoru, ale także pojawi się w zupełnie nowej roli. Wokalistka zasiądzie przy jurorskim stole i wspólnie z pozostałymi jurorami będzie oceniać występy uczestników.

Dla gwiazd walczących o Kryształową Kulę będzie to wyjątkowe wyzwanie. Taniec do utworów samej artystki i jednoczesna ocena z jej strony mogą wywołać ogromną tremę. W końcu trudno o bardziej wymagającego gościa niż autorka piosenek, które staną się tłem dla tanecznych choreografii.

Zobacz też: Stypa po pogrzebie Michała Urbaniaka. Rodzina i przyjaciele muzyka spotkali się w wyjątkowym miejscu

Produkcja zapowiada, że widzowie usłyszą największe przeboje artystki, a parkiet zamieni się w scenę pełną emocji i muzycznych wspomnień. Nie zabraknie romantycznych ballad, ale także energetycznych utworów, które idealnie sprawdzą się w dynamicznych choreografiach.

Pojawienie się Kayah w roli jurorki już teraz wywołuje ogromne zainteresowanie fanów programu. W mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy widzów, którzy są ciekawi, jak artystka odnajdzie się w tej roli i jakie oceny wystawi uczestnikom.

To będzie wyjątkowy wieczór z największymi przebojami Kayah. Trzeci odcinek TZG będzie w całości poświęcony utworom wokalistki, a sama Kayah zasiądzie w jury. Oglądajcie #KayahNight już w niedzielę o 19:55! - czytamy na oficjalnym instagramowym koncie "TzG".

Zobacz również: Żona Michała Urbaniaka nie mogła powstrzymać łez. Pożegnała ukochanego pięknymi słowami

Zobacz naszą galerię: Szokujące wieści przed trzecim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Zmiany wśród jurorów!

Taniec z Gwiazdami. Kto odpadł w 2. odcinku 18. edycji? Już wszystko jasne
Galeria zdjęć 35
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Sebastian Fabijański poszedł do "Tańca z Gwiazdami", żeby znaleźć miłość? Program ma mu w tym pomóc
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAYAH
POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI