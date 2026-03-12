Kayah w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. Produkcja regularnie zaskakuje fanów nowymi pomysłami i wyjątkowymi odcinkami tematycznymi. Tym razem twórcy show postanowili oddać scenę jednej z najbardziej charakterystycznych artystek polskiej sceny muzycznej. Bohaterką specjalnego odcinka będzie Kayah - wokalistka, której przeboje od lat śpiewają kolejne pokolenia fanów. Już wiadomo, że trzeci odcinek programu będzie w całości inspirowany jej twórczością. Uczestnicy zatańczą do największych hitów artystki, które od lat królują w radiu i na koncertach.

Szokujące wieści przed trzecim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Zmiany wśród jurorów!

Największą niespodzianką dla widzów jest jednak fakt, że Kayah nie tylko będzie bohaterką muzycznego wieczoru, ale także pojawi się w zupełnie nowej roli. Wokalistka zasiądzie przy jurorskim stole i wspólnie z pozostałymi jurorami będzie oceniać występy uczestników.

Dla gwiazd walczących o Kryształową Kulę będzie to wyjątkowe wyzwanie. Taniec do utworów samej artystki i jednoczesna ocena z jej strony mogą wywołać ogromną tremę. W końcu trudno o bardziej wymagającego gościa niż autorka piosenek, które staną się tłem dla tanecznych choreografii.

Produkcja zapowiada, że widzowie usłyszą największe przeboje artystki, a parkiet zamieni się w scenę pełną emocji i muzycznych wspomnień. Nie zabraknie romantycznych ballad, ale także energetycznych utworów, które idealnie sprawdzą się w dynamicznych choreografiach.

Pojawienie się Kayah w roli jurorki już teraz wywołuje ogromne zainteresowanie fanów programu. W mediach społecznościowych nie brakuje komentarzy widzów, którzy są ciekawi, jak artystka odnajdzie się w tej roli i jakie oceny wystawi uczestnikom.

To będzie wyjątkowy wieczór z największymi przebojami Kayah. Trzeci odcinek TZG będzie w całości poświęcony utworom wokalistki, a sama Kayah zasiądzie w jury. Oglądajcie #KayahNight już w niedzielę o 19:55! - czytamy na oficjalnym instagramowym koncie "TzG".

