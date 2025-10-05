"Taniec z Gwiazdami". Beata Kozidrak straciła głos! Wszystko przez Karolaka?

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-05 22:44

W 4. odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" gościem specjalnym była Beata Kozidrak. W niedzielę 5 października legendarna wokalistka wystąpiła aż w dwóch rolach. Wszystkie pary aktualnej edycji show Polsatu zatańczyły do jej największych przebojów. A to dopiero początek niespodzianek ze strony Kozidrak. Jednak nikt się nie spodziewał, że gwiazda straci głos! Wszyscy podejrzewają, że to przez Karolaka. Kto odpadł z TzG? Zobacz to wszystko w naszej galerii zdjęć!

W niedzielę, 5. października Polsat wyjął z rękawa kolejną niespodziankę. Gwiazdą wieczoru okazałą się sama Beata Kozidrak, która wystąpiła aż w dwóch rolach! Po pierwsze wszyscy tańczyli do jej przebojów, a po drugie ona sama zasiadła w jury, na miejscu Ewy Kasprzyk. Nikt się jednak nie spodziewał, że Karolak pozbawi legendę polskiej piosenki możliwości mówienia!

Karolak zaśpiewał i rzucił się na Beatę

A tak właśnie wyglądało to w 4. odcinku tanecznego show Polsatu. Tomasz Karolak zatańczył walca wiedeńskiego do utworu "Piechotą do lata". Jednak zanim zaczął tańczyć... zaśpiewał! I to wysokim, kobiecym falsecikiem zaczął wstęp pierwszej zwrotki. A potem z mikrofonem podbiegł do stołu jurorów, rzucił się do całowania Kozidrak i wyznał: "Kocham Cię, Beata!". Wokalistkę dosłownie zatkało i dodała od siebie szczerze, że zaniemówiła. 

Beata Kozidrak wróciła na scenę po długiej i ciężkiej chorobie. Wokalistka trafiła nagle do szpitala jesienią 2024 roku, jej trasa koncertowa została odwołana, a ona zupełnie zniknęła z życia publicznego. Fani modlili się o swoją idolkę, śpiewali i nagrywali dla niej "Białą armię", aż wreszcie udało się. Legenda Bajmu wróciła i to, jak widać, z nowymi siłami! No, ale kiedy ktoś staje się obiektem miłości Tomasza Karolaka, to jednak może głos na chwilę stracić...

Chora Kozidrak wytrwała do końca odcinka TzG

A tak serio - Beata Kozidrak w dzisiejszym odcinku była z pewnością przeziębiona. Ale bardzo dzielnie wytrwała do końca odcinka i dla każdego miała kilka słów, bardzo celnych uwag!

W 4. odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" do piosenek Beaty Kozidrak zatańczyli: 

  • Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska
  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
  • Maurycy Popiel i Sara Janicka
  • Lanberry i Piotr Musiałkowski
  • Aleksander Sikora i Daria Syta
  • Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
  • Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska

Z 4. odcinka 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" odpadli Lanberry i Piotr Musiałkowski. 

Nie przegap: Justyna Steczkowska jest chora! Nagle ogłosiła to prosto ze sceny

100 zdjęć
