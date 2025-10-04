Beata Kozidrak boi się zemsty Ewy Kasprzyk! "Nie mogę się doczekać, naprawdę"

Już w niedzielę, 5 października 2025 roku w "Tańcu z gwiazdami" zobaczymy samą Beatę Kozidrak. 4. odcinek show Polsatu nosić będzie tytuł: "Beata Night", a pary zatańczą do największych hitów wokalistki Bajmu. Ale to nie koniec niespodzianek. Kozidrak zasiądzie także w jury i zastąpi w nim niezastąpioną Ewę Kasprzyk!

Kozidrak taniec kocha od dziecka

W wywiadzie dla RMF FM Beata Kozidrak wyznała, jakie przeżywa emocje w związku z tanecznym wydarzeniem. Dzięki temu dowiedzieliśmy się też, co tak naprawdę czeka widzów w niedzielę.

Tym razem niedzielny wieczór w Polsacie, w paśmie "Tańca z Gwiazdami" poświęcony będzie twórczości Beaty Kozidrak. Uczestnicy tanecznego show zaprezentują się w choreografiach do największych hitów artystki. Usłyszmy m.in. takie przeboje, jak: "Biała armia", "Józek, nie daruję ci tej nocy", czy "Co mi panie dasz". Beata Kozidrak twierdzi, że to będzie dla niej wyjątkowe wydarzenie i przeżycie.

To będzie wyjątkowy wieczór. Chyba po raz pierwszy ktoś zatańczy do moich utworów, więc nie mogę się doczekać, naprawdę. Będzie to dla mnie po prostu niezapomniane przeżycie. Jestem strasznie ciekawa - i muzyczne, i wizualne, i tanecznie. A taniec bardzo kocham od dziecka, więc wiem, że wzruszeń nie zabraknie

- zdradziła Beata Kozidrak.

Kozidrak fanką "Tańca z Gwiazdami"

Legendarna wokalistka Bajmu twierdzi, że od zawsze żywi wielką pasję do tańca. Wygląda na to, że co by się nie działo na parkiecie, Kozidrak będzie oceniała na 10.

Taniec jest mi bardzo bliski. Lubię patrzeć, jak inni tańczą. Ja chodziłam siedem lat na balet do Ogniska Baletowego w Lublinie, ale był to balet klasyczny. To takie zamiłowanie do tańca pozostało mi do dziś i jestem fanką tego programu. Wszędzie, gdzie tańczą, to ja po prostu z przyjemnością oglądam. Ale tutaj to dla mnie naprawdę niezwykłe przeżycie, bo będą to tańce do moich piosenek. Jestem bardzo ciekawa i naprawdę podekscytowana.

Gwiazda Bajmu boi się Ewy Kasprzyk?

Beata Kozidrak wyjątkowo zasiądzie przy stole jurorskim, obok Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody. Zastąpi tym samym na jeden wieczór Ewę Kasprzyk. Wokalistka wyznała, że wprawdzie jest to dla niej wielkie wyróżnienie, ale obawia się nieco reakcji aktorki.

Zaproponowano mi, że będę w jury, ponieważ to są moje piosenki. Chwilowo na ten odcinek zastąpię tutaj wspaniałą Ewę Kasprzyk. Mam nadzieję, że się nie zemści na mnie.

Kto odpadnie z TzG w odcinku z Kozidrak?

Kozidrak jasno postawiła sprawę, że nie zamierza być surowa w ocenach tańców uczestników. Być może nawet nieumiejący tańczyć Tomasz Karolak też dostanie od niej wysokie noty?

Najbardziej chyba się stresuję siedzeniem w jury. Ja przede wszystkim będę się zachwycała uczestnikami i na pewno będę wysoko oceniała. Te pary wkładają mnóstwo pracy w to zadanie, w ich taniec. I dochodzi do tego niezwykły stres, ja to wszystko rozumiem, więc jestem przekonana, że moje, moje noty dla nich będą jak najwyższe – dodała ze śmiechem.

Beata Kozidrak wystąpi w 4. odcinku TzG wspólnie z zespołem Kamp! i wykona nową wersję jednego ze swoich największych hitów.

Pary 17. edycji „Tańca z gwiazdami”

W grze o Kryształową Kulę wciąż pozostaje dziesięć par. Podczas odcinka 4., zatytułowanego „Beata Night” na parkiecie zobaczymy pary:

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński

Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Lanberry i Piotr Musiałkowski

Aleksander Sikora i Daria Syta

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska

