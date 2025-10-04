Szok! Lucjan Mostowiak wraca do "M jak miłość"! Jak to możliwe?

Witold Pyrkosz przeszedł do historii polskiego kina i seriali. To on właśnie zagrał m.in. Lucjana Mostowiaka w serii "M jak miłość". Jego bohater poślubił Barbarę (Teresa Lipowska) i razem założyli ród, którego losy miliony Polaków śledzą do dzisiaj. Kiedy zmarł Pyrkosz, zmarł także Lucjan Mostowiak. Teraz obaj wracają na ekran i nie jest to żaden żart!

Srebrny jubileusz "M jak miłość" z udziałem Lucjana

TVP przygotowała specjalny odcinek z okazji jubileuszu "M jak miłość". Ta osłona hitowego serialu będzie miała tytuł:"25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz".

Na poniedziałek 6 października TVP zaplanowała prapremierę specjalnego odcinka. Mamy wrażenie, że żaden z wiernych fanów serialu nie powinien go oglądać bez porządnego zapasu chusteczek u boku.

Akcja jubileuszowego odcinka rozegra się też nigdzie indziej jak w Grabinie - miejscu będącym od lat symbolem familijnych spotkań, ludzkiej życzliwości i miłości. Do rodzinnej miejscowości powróci Piotr Zduński, przywożąc ze sobą nie tylko bliskich, lecz także sekret, który skrywał przez ćwierć wieku. Nocne spotkanie w Grabinie okaże się wyjątkowe również dla Natalii i Adama, a ich relacja nabierze nowego znaczenia

- podała produkcja serialu w oficjalnym komunikacie.

Basia odnajdzie zaginiony list od Lucjana

Tajemnicę powrotu Lucjana Mostowiaka TVP wyjaśniła szczegółowo. Zmarły w 2017 roku Witold Pyrkosz, odtwórca roli Lucjana Mostowiaka, powróci na ekran dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji.

To niezwykły hołd dla aktora, którego postać na zawsze pozostanie sercem rodziny z Grabiny. Seniorka rodu Basia, porządkując rodzinne pamiątki, odnajdzie zagubiony list od Lucjana. Słowa bohatera, w którego przez lata wcielał się niezapomniany Witold Pyrkosz, wzruszą całą rodzinę, symbolicznie domykając pewien etap historii Mostowiaków.

Tak więc AI tym razem przysłuży się fanom "M jak miłość". Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądał powrót Lucjana, ale pewne jest, że sceny z jego udziałem na pewno dostarczą widzom wielu wzruszeń!

Specjalny odcinek "M jak miłość" będzie można oglądać już od od poniedziałku 6 października na vod.tvp.pl.

