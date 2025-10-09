Rodzina Witolda Pyrkosza zabrała głos po "ożywieniu" go w "M jak miłość". Wypowiedź syna nie pozostawia wątpliwości

Telewizja Polska przygotowała wyjątkowy odcinek specjalny z okazji 25-lecia emisji "M jak miłość". Jubileuszowy epizod ma być sentymentalną podróżą przez historię rodu Mostowiaków i ukłonem w stronę fanów, którzy przez lata śledzili losy bohaterów z Grabiny. Tym razem jednak twórcy postanowili pójść o krok dalej - dzięki technologii AI na ekranie ponownie zobaczymy Witolda Pyrkosza, który przez lata wcielał się w postać Lucjana Mostowiaka. Pomysł, choć innowacyjny, wywołał ogromne poruszenie. Dla jednych to piękny gest, dla innych był on niepokojącym precedensem. Czy cyfrowe przywracanie zmarłych aktorów to przyszłość telewizji, czy raczej przekroczenie granicy dobrego smaku?

Fabuła specjalnego odcinka skupi się wokół Barbary Mostowiak, która odnajdzie stary list od męża. To odkrycie przeniesie ją w czasy młodości i otworzy drzwi do wspomnień, których nikt się nie spodziewał. Dzięki nowoczesnym efektom i technologii sztucznej inteligencji widzowie zobaczą sceny z "odmłodzonymi" bohaterami: Barbarą i Lucjanem Mostowiakami.

TVP podkreśla, że decyzja o wykorzystaniu AI nie była podyktowana chęcią sensacji, ale chęcią oddania hołdu jednemu z najbardziej lubianych aktorów polskiej telewizji.

Nie wszyscy jednak przyjęli tę decyzję z entuzjazmem. Wśród fanów pojawiły się wątpliwości dotyczące etyki cyfrowego "ożywiania" zmarłych aktorów. Również Teresa Lipowska, serialowa Barbara, przyznała, że pomysł budzi w niej mieszane uczucia.

Twórcy serialu postanowili jednak działać z pełnym poszanowaniem pamięci o Witoldzie Pyrkoszu. Jak ujawnił jego syn, produkcja wcześniej skontaktowała się z rodziną, by uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku artysty. Syn aktora zaznaczył również, że rodzina dokładnie przeanalizowała warunki współpracy. Jednocześnie podkreślił, że gdyby twórcy chcieli wprowadzić cyfrowego Lucjana na stałe do serialu, rodzina nie wyraziłaby zgody.

Produkcja serialu zgłosiła się do nas w związku z prawami do wizerunku, ponieważ jesteśmy spadkobiercami. Zorganizowaliśmy rodzinną naradę - mama, siostra i ja. Uważam, że to bardzo ciekawa propozycja. Technologia daje dziś ogromne możliwości i jest to fantastyczne, pod jednym warunkiem: że odbywa się to zgodnie z prawem i naszymi prawami jako spadkobierców, lecz nikt nie może tego nadużywać. Z drugiej strony to pomysł atrakcyjny i wywołujący emocje. Jednak w tym przypadku - z okazji jubileuszu serialu - użycie wizerunku taty było uzasadnione - wyjawił "Faktowi" syn Witolda Pyrkosza.

