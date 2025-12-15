Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Od śmierci gwiazdy minęło 18 dni, do sieci nie trafił nekrolog

Agnieszka Maciąg zmarła pod koniec listopada, pozostawiając ukochanego męża i dwoje dzieci. Syn gwiazdy, która przed laty robiła furorę na wybiegach, jest już dorosły, ale córka ma zaledwie 13 lat. Tragiczne wieści o śmierci Maciąg przekazał jej mąż. Napisał w sieci:

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze.

Zobacz także: Agnieszka Maciąg była podopieczną fundacji onkologicznej! Wszystko wyszło na jaw, gdy mąż podał datę pogrzebu

Na 15 grudnia zaplanowano ostatnie pożegnanie i pochówek gwiazdy. Do sieci nie trafił jednak nekrolog.

Ostanie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godzinie 11:00 w Warszawie, na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia. Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną - czytamy na instagramowych profilach Wolańskiego i Maciąg.

