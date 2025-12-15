Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Od śmierci gwiazdy minęło 18 dni, do sieci nie trafił nekrolog

Aga Kwiatkowska
Julita Buczek
2025-12-15 11:49

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 r. Wiadomość o śmierci zaledwie 56-letniej gwiazdy wstrząsnęła jej fanami. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że była modelka bardzo ciężko chorowała. W marcu tego roku przyznała swojej społeczności webinarowej, że znów zmaga się z nowotworem. Niestety, nie udało jej się wygrać. Na 15 grudnia zaplanowano jej pogrzeb. Ostatnie pożegnanie i pochówek odbędą się w Warszawie na Cmentarzu Powązki Wojskowe.

Agnieszka Maciąg zmarła pod koniec listopada, pozostawiając ukochanego męża i dwoje dzieci. Syn gwiazdy, która przed laty robiła furorę na wybiegach, jest już dorosły, ale córka ma zaledwie 13 lat. Tragiczne wieści o śmierci Maciąg przekazał jej mąż. Napisał w sieci:

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze.

Agnieszka Maciąg była podopieczną fundacji onkologicznej! Wszystko wyszło na jaw, gdy mąż podał datę pogrzebu

Na 15 grudnia zaplanowano ostatnie pożegnanie i pochówek gwiazdy. Do sieci nie trafił jednak nekrolog.

Ostanie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek 15 grudnia o godzinie 11:00 w Warszawie, na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, Miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia. Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną - czytamy na instagramowych profilach Wolańskiego i Maciąg.

Na żywo

Agnieszka Maciąg - pogrzeb

11:48

Pogrzeb Maciąg

11:44

Agnieszka Maciąg w ciszy walczyła z chorobą. Nowotwór wrócił, ale powiedziała o tym nielicznym. 19 lat wcześniej rak zabrał jej ojca
11:43

Zakończyła się ceremonia w sali żałobnej. Kolejna część uroczystości to odprowadzenie urny.

11:42

Był też Paweł Wilczak.

Pogrzeb Maciąg

11:40

Na pogrzebie pojawiły się znane osoby, m.in. Monika Olejnik.

Pogrzeb Maciąg.

11:31

Pogrzeb Maciąg nie jest katolicki, ale przypomniano słowa Agnieszki:

W nowy rok modliłam się słowami: Boże, wiem, że nic nie wiem, prowadź mnie, ucz mnie, kieruj mną.

11:28

Pogrzeb Maciąg jest obsługiwany przez kobiety i przez nie prowadzony. Zamiast księdza pojawiła się mistrzyni ceremonii:

Agnieszka była mistyczką, poddawała się życiu i wierzyła, że wszystko dzieje się tak, jak powinno.

11:26

Tu spocznie Agnieszka Maciąg. Obok tragicznie zmarły dziennikarz
11:25

Jesteś jedną z nas, masz nasze siostrzane stado. (..) Często ratowałaś nam życie - mówi jedna z kobiet, której nauki Maciąg bardzo pomogły.

11:23

Maciąg pisała o życiu i świecie wewnętrznym, prowadziła też webinary. Chciała pomagać innym:

Tysiące kobiet zawdzięczają Agnieszce zmiany sposobu myslenia.

11:19

Podczas pokazu slajdów przedstawiających ujęcia z życia Agnieszki Maciąg nie zabrakło tych z ukochanymi dziećmi. Modelka została mamą dwukrotnie - najpierw jako 23-latka, później w wieku 43 lat. 

Nigdy nie była gwiazdą - była mamą, żoną, siostrą, była Agnieszką - usłyszeli żałobnicy.

11:19

Pogrzeb gwiazdy ma charakter świecki. W sali ceremonialnej nie ma krzyża, nie jest obecny duchowny.

11:16

Więc zatrzymaj czas. Dziś zatrzymaj czas. Z daleka niech omija nas. Więc zatrzymaj czas. Swój czas, czas - wybrzmiało.

11:12

Maciąg pojawiała się w filmach, serialach, klipach, a nawet śpiewała. W sali, gdzie odbywa się ostatnie pożegnanie gwiazdy, wybrzmiał jeden z jej utworów - "Zatrzymaj czas". Pokazano też jej zdjęcia.

11:11

Miłość wypełniała całe życie Agnieszki, podróże po świecie ustępowały podróżom po świecie wewnętrznym - wybrzmiało w sali pogrzebowej.

11:11

Ostatnie pożegnanie gwiazdy rozpoczęło się od przypomnienia jej kariery. Maciąg przez wiele lat spełniała się jako modelka, ale w pewnym momencie odcięła się od show-biznesu, zniknęła. Okazało się, że pisała - najpierw wiersze, później pozycje dotyczące duchowości czy zdrowego sposobu na życie. Wydała aż kilkanaście książek.

11:08

Pogrzeb Maciąg ma charakter świecki.

Odeślijmy Agnieszkę z uśmiechem - usłyszeli żałobnicy.

11:07

Mniej więcej o tej porze, co roku w naszym domu zaczynało się delikatne świąteczne krzątanie. Po kryjomu gromadziliśmy prezenty. Piekliśmy nasze kultowe, świąteczne ciasteczka z lukrem, czytając ponownie przepis z poplamionej kuchenną miłością książki Agnieszki. Choinka była już ubrana od mikołajek i świeciła od zachodu słońca ciepłym światłem malutkich lampek. To dawało nam poczucie ciepła, spokoju, bezpieczeństwa. Wieczorem wszyscy leżeliśmy na kanapie, tuląc się do siebie jak koty. W głębi salonu w kominku palił się pachnący suszoną lawendą ogień… - pisał w sieci Robert Wolański, partner modelki.

11:06

Agnieszki Maciąg
Agnieszka Maciąg pozostawiła męża, z którym przeżyła 29 lat oraz dwoje dzieci. Michał ma 33 lata, a jego młodsza siostra 13. Dla nich ostatnie wygodnie są wyjątkowo trudne.

11:01

Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Mąż zadecydował, że będzie "żyła" dalej. Poruszająca akcja
10:56

Pogrzeb Maciąg

10:56

Pogrzeb Maciąg

10:54

W sali pogrzebowej zgromadziło się bardzo wiele osób pragnących pożegnać gwiazdę. W tle słychać spokojną muzykę.

10:53

Pogrzeb jest obsługiwany przez ubrane na czarno kobiety. Obok urny z prochami Maciąg ustawiono jej zdjęcie - kolorowe, pokazujące Agnieszkę szczęśliwą i uśmiechniętą.

10:47

Maciąg zostanie pochowana w jasnej urnie, którą na czas ceremonii ozdobiono kwiatami.

Pogrzeb Maciąg

10:41

Żałobnicy gromadzą się, by pożegnać Maciąg. Wiele osób ma ze sobą białe róże.

10:39

Agnieszka Maciąg
Agnieszka Maciąg ciężko chorowała, jednak nie mówiła o tym publicznie. Lata temu zrezygnowała z pracy w show-biznesie, skupiła się na pisaniu książek dotyczących zdrowego stylu życia i duchowości. 

10:37

Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Rodzina podała datę i miejsce. Poruszający apel bliskich: "Niech jej dusza wejdzie do Światła w Pełni Szczęścia"
10:36

Bliscy Agnieszki Maciąg poinformowali o tym, że ich ukochana żona i mama odeszła, ale do sieci nie trafił nekrolog. 15 grudnia jeszcze przed godziną 11 w sali pogrzebowej zaczęli zbierać się żałobnicy. Sala została ozdobiona białymi świecami.

10:24

Agnieszka Maciąg zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych w grobie urnowym w kwaterze G DOD. Niedaleko spoczywa Krzysztof Leski, dziennikarz Telewizji Polskiej, który został zamordowany 1 stycznia 2020 r.

