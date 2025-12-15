Wyjątkowy hołd dla Magdy Umer. Tak TVP uczci jej pamięć

Telewizja Polska zapowiedziała szczególną emisję Teatru Telewizji, która będzie hołdem dla zmarłej 12 grudnia Magdy Umer – piosenkarki, interpretatorki piosenki literackiej, reżyserki i jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury ostatnich dekad. W poniedziałek 15 grudnia o godz. 20:30 w TVP1 widzowie zobaczą kultowy monodram "Biała bluzka" według tekstu Agnieszki Osieckiej, w reżyserii Magdy Umer.

Spektakl, który od ponad piętnastu lat pozostaje jednym z najbardziej poruszających przedstawień polskiej sceny, to szczególne dzieło w dorobku Magdy Umer. Odpowiadała ona nie tylko za adaptację i reżyserię, ale także za koncepcję scenograficzną przedstawienia. Premiera teatralna "Białej bluzki" odbyła się 4 czerwca 2010 roku w warszawskim Och-Teatrze.

O czym opowiada spektakl "Biała bluzka"?

Autorką literackiego pierwowzoru jest Agnieszka Osiecka, która napisała opowiadanie "Biała bluzka" w 1988 roku. To intymna, a zarazem głęboko osadzona w realiach epoki opowieść o kobiecie zakochanej w opozycjoniście, próbującej odnaleźć się w rzeczywistości Polski czasu stanu wojennego – kraju cenzury, zakazów, nakazów, stempelków, więźniów politycznych i ograniczonej wolności.

Tytułowa biała bluzka staje się w spektaklu symbolem przystosowania: znakiem codziennego kompromisu, który pozwalał przetrwać w świecie pozbawionym swobody. Jednocześnie przedstawienie przypomina, że nawet w takiej rzeczywistości istniały przestrzenie wolności – fantazja, miłość, przyjaźń, poczucie humoru oraz sztuka pozwalały intensywniej smakować życie.

Na scenie występuje Krystyna Janda w roli Elżbiety, tworząc przejmujący portret bohaterki opowiadającej swoją historię z perspektywy dojrzałej kobiety. Ten dystans czasu nadaje opowieści nowy ton – te same wydarzenia wybrzmiewają inaczej, z innym rozłożeniem akcentów i pogłębioną refleksją nad doświadczeniem osobistym i historycznym.

Piosenki Agnieszki Osieckiej w spektaklu "Biała bluzka"

Integralną częścią spektaklu są piosenki Agnieszki Osieckiej – dziesięć utworów uznawanych za najważniejsze w jej dorobku. Opracowanie i kierownictwo muzyczne przygotował Janusz Bogacki, a emocjonalną narrację dopełniają archiwalne materiały filmowe z Polski lat 80. Telewizyjną realizację spektaklu powierzono Józefowi Kowalewskiemu, a scenografię zrealizowała Małgorzata Domańska.

Emisja "Białej bluzki" w Teatrze Telewizji będzie nie tylko przypomnieniem wybitnego spektaklu, lecz także symbolicznym pożegnaniem Magdy Umer – artystki, która z niezwykłą wrażliwością potrafiła łączyć literaturę, muzykę i teatr, nadając im głęboko osobisty i uniwersalny wymiar.

