Nie do wiary, na co idzie cała emerytura Maryli Rodowicz. Od teraz wszystko się zmieni

Maryla Rodowicz nie ma wysokiej emerytury. Co prawda jakiś czas temu wzrosła o parę złotych i największa gwiazda polskiej sceny dostaje dziś ponad 2 tys. zł, ale, jak wyznała, całą kwotę przejadają co miesiąc jej trzy koty. Aż do teraz. Maryla została właśnie twarzą karmy dla kotów. Dzięki reklamie kasa zostanie jej w portfelu. A nawet się wzbogaci!