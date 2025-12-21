Nie do wiary, na co idzie cała emerytura Maryli Rodowicz. Od teraz wszystko się zmieni

Adrian Nychnerewicz
2025-12-21 5:20

Maryla Rodowicz nie ma wysokiej emerytury. Co prawda jakiś czas temu wzrosła o parę złotych i największa gwiazda polskiej sceny dostaje dziś ponad 2 tys. zł, ale, jak wyznała, całą kwotę przejadają co miesiąc jej trzy koty. Aż do teraz. Maryla została właśnie twarzą karmy dla kotów. Dzięki reklamie kasa zostanie jej w portfelu. A nawet się wzbogaci! 

Choć ma na swoim koncie największe polskie przeboje, nie jest autorką tekstów ani muzyki, więc nie pobiera tantiem autorskich. Maryla Rodowicz zarabia tyle, ile sama sobie wyśpiewa na koncertach. Pobiera też emeryturę. - Mam ponad 2 tys. zł miesięcznie. Moje koty więcej przejadają - powiedziała ostatnio. Jej pupile to Katarzyna - biała kotka Maine Coon, Sasha - czarny kot syberyjski i Leszek - brązowy Maine Coon. To jej oczka w głowie. 

Maryla Rodowicz została twarzą... karmy dla kotów

Nic dziwnego, że to właśnie jej zaproponowano zostanie... twarzą karmy dla kotów. Do sieci trafiła właśnie reklama, w której Maryla Rodowicz zasiada przy stole niczym królowa mafii i wącha wyłożoną na elegancki talerz karmę, po czym częstują ją swoje koty. Nie dość, że dzięki temu dostała zapas pożywienia dla zwierzaków i emeryturę będzie mogła zachować dla siebie, to jeszcze nieźle na tym zarobi. Za reklamę mogła zgarnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych.

