Co słychać u króla i królowej turnusu z 7. edycji "Sanatorium miłości"? "Dziniu" rozstał się z partnerką

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-02-24 10:14

Nie od dziś wiadomo, że udział w "Sanatorium miłości" potrafi odmienić życie. Król i królowa turnusu z 7. sezonu – Ula i Zdzisław - opowiedzieli nam o codzienności po programie i swoich uczuciowych doświadczeniach. Jak się okazuje, "Dziniu" jest singlem!

Udział w "Sanatorium miłości" odmienił życie wielu uczestników. Jedni znaleźli miłość, inni zyskali popularność i nowe możliwości. Zdzisław, król turnusu 7. sezonu, nie ukrywa, że program przyniósł mu wiele, choć jego historia uczuciowa po emisji nie zakończyła się szczęśliwie.

Nie przegap: "Sanatorium miłości" 2026. Uczestnicy nowej edycji zaskakują

"Dziniu" rozstał się z partnerką

Podczas prezentacji wiosennej oferty programowej TVP, Zdzisław pojawił się w towarzystwie Uli, królowej turnusu. W rozmowie z bohaterami "Sanatorium miłości" wyszło na jaw, że związek "Dzinia" nie przetrwał próby czasu

Poznałem partnerkę, ale po ośmiu miesiącach nasz związek się zakończył. Jest mi przykro, ale takie jest życie

- powiedział szczerze.

Polecamy: Ślub Stanisława z "Sanatorium miłości". Po dwóch życiowych tragediach w walentynki znów powiedział "tak"

Mimo rozstania senior nie traci nadziei.

Nie zamierzam się poddawać. Jestem singlem i wciąż jestem otwarty na miłość. To najważniejsza rzecz w życiu

- podkreślił.

Udział w hitowym show sprawił, że Zdzisław stał się rozpoznawalny. Jak przyznaje, nie spodziewał się aż takiego zainteresowania.

Nie przypuszczałem, że ten program jest aż tak popularny. Otrzymywałem wiele wiadomości i propozycji, ale podchodzę do tego z dystansem. Najważniejsze jest prawdziwe poznanie drugiego człowieka

- zaznaczył.

Seniorzy z "Sanatorium miłości" cieszą się życiem

Król turnusu nie ma wątpliwości, że program daje seniorom coś więcej niż tylko telewizyjną przygodę.

Wiele osób myśli, że na emeryturze życie się kończy. A moim zdaniem wtedy dopiero się zaczyna. Wiek nie ma znaczenia. Trzeba mieć odwagę i chcieć żyć

- powiedział w rozmowie z nami Zdzisław.

Ula również nie kryje wdzięczności za udział w programie.

"Sanatorium miłości" pokazało, że wszystko jest możliwe. Miłość można znaleźć wszędzie

- przyznała.

Urszula miała szczęście, gdyż w programie poznała Stanleya, z którym tworzy szczęśliwy związek i niedawno doszło nawet do zaręczyn. Na razie zakochana para nie planuje ślubu.

Przed widzami kolejny sezon "Sanatorium miłości". Jak ujawnili Ula i Zdzisław, produkcja szykuje wyjątkową niespodziankę dla fanów randkowego show. Po każdym odcinku kamery pokażą, jak potoczyły się losy ulubionych uczestników z poprzednich sezonów. Nie możecie tego przegapić.

Finał 7. edycji Sanatorium miłości
Galeria zdjęć 42
Super Express Google News
Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości
Sonda
Lubisz program "Sanatorium Miłości"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANATORIUM MIŁOŚCI