Jak potoczyły się losy kuracjuszy z "Sanatorium miłości"? Czy Grażynka znalazła miłość? Nowe związki i rozstania

Siódma edycja "Sanatorium miłości" wzbudziła wiele emocji, a dla niektórych kuracjuszy okazała się początkiem ważnych życiowych zmian. Uczestnicy show pojawili się niedawno w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedzieli o swoich losach po zakończeniu emisji. Dla jednych była to droga do trwałej relacji, dla innych – ważna lekcja na przyszłość. "Super Express" sprawdził, czy szczęście uśmiechnęło się do Grażynki.