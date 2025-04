Elżbieta z "Sanatorium miłości" nie jest telewizyjną debiutantką. Opowiedziała o relacji z Anią i planach na Tokio

Elżbieta z "Sanatorium miłości" ma spore doświadczenie przed kamerą. Zanim pojawiła się w programie randkowym dla seniorów, próbowała swoich sił w teleturniejach, gdzie liczyła się wiedza.

Niebawem Elżbieta wraz z przyjaciółmi z "Sanatorium miłości" pojawi się także w "Familiadzie". Ale nie tylko teleturnieje były okazją do obycia z kamerą – Elżbieta od lat występuje w chórze, który regularnie bywa nagrywany. Kamera jej zatem nie peszy. Co istotne, dodatkowo pomaga jej wyuczony zawód.

Jak się wchodzi do klasy, to jakby się wchodziło na scenę. Młodzież to najtrudniejsza publiczność.