Już w niedzielę 4. maja zostanie wyemitowany finał 7. edycji „Sanatorium miłości”. Jak tym razem wyglądał tradycyjny bal na zakończenie turnusu? Którzy seniorzy naprawdę znaleźli miłość? Jak się ubrali na koniec tej przygody? Zdjęcia z ostatniego odcinka "Sanatorium miłości 7" zobaczysz w naszej galerii!

Finał "Sanatorium miłości 7" na totalnym luzie

Zdjęcia do 7. edycji "Sanatorium miłości" kręcono w Mikołajkach na Mazurach. To popularne miejsce, w którym turyści korzystają z uroków jezior i chętnie odpoczywają. W tym miejscu narodziła się niejedna miłość. Czy tak się stało w show dla seniorów? Czy naprawdę znaleźli swoje drugie połówki, czy po prostu świetnie się bawili?

Na zdjęciach z finału "Sanatorium miłości 7", które wyciekły przed premierą finałowego odcinka zobaczycie całą ekipę: Urszulę, Danutę, Grażynę, Gosię, Annę, Elżbietę, Bogdana, Adama, który zastąpił Edmunda, Marka, Stanisława, Stanleya i Zdzisława. Kto kogo przytula, kto z kim siedzi i do kogo szeroko się uśmiecha - zobaczysz w naszej galerii zdjęć.

Ula jak królowa Kamila?

Oczywiście w finale "Sanatorium miłości 7" nie zabraknie wyborów Króla i Królowej Turnusu. To jeden z bardziej wzruszających odcinków programu. Wtedy seniorzy dziękują sobie za wspólnie spędzony czas i wybierają parę, przez kolejny sezon, będzie ich reprezentowała w mediach. Czy Ula zabłyśnie niczym brytyjską królowa Kamila u boku Króla Stanleya?

Ula z "Sanatorium miłości 7" często była porównana do brytyjskiej królowej Kamili. I okazało się, że kobiety łączy znacznie więcej, niż podobny typ urody. Ula jest tym porównaniem zachwycona, o czym opowiedziała w Plejada.pl.

Nie była moją idolką życiową i do tego sobie myślę tak: "Boże, jaka nieładna kobieta!". Po czym [...] ktoś mnie porównuje do Kamili. Ale przecież ja się nawet nie mogę pogniewać, bo to jest brytyjska królowa. Więc zaakceptowałam ten stan. Każdy z nas ma dobre i złe cechy pewnie. Może Camilla też takie ma? Nie znam jej osobiście. To była też taka miłość, która długo się nie mogła długo zrealizować. Trzeba zrozumieć ją. Mamy jedno życie i być może ta miłość była tak wielka, że jednak musiała się zrealizować

Zamiast balu impreza nad jeziorem

Zdradzamy, że w 7. edycji „Sanatorium miłości”, pierwszy raz w historii programu, finał odbył się na wolnym powietrzu! Kuracjusze mogli więc zrezygnować z wieczorowych kreacji i ubrali się totalnie na luzie. Co założyli na finał programu zobaczysz w naszej galerii. Może myślisz o swoim udziale w 8. edycji show? Sprawdź, jak to zrobić.

Kto znalazł miłość w ""Sanatorium miłości 7"? Kto został Królem i Królową Turnusu? Teraz podejrzyjcie co nieco w naszej galerii, a wszystkiego dowiecie się na pewno w niedzielę 4 maja o 21:20 w TVP 1.

