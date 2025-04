Zjawiskowa Joanna Liszowska zupełnie nie przypomina siebie! Prawdziwa kobieta-kameleon. Nowe zdjęcia to czysta poezja!

Co za zmiany

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z chętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. Emocje, rywalizacja i widowiskowe występy co tydzień przyciągają przed telewizory miliony widzów. Finał edycji już niebawem, ale wygląda na to, że wynik może być znany wcześniej, niż zostanie pokazane w telewizji. Wszystko przez jedną, z pozoru niewinną wypowiedź Rafała Maseraka, który zasiada w fotelu jurora.

Zobacz też: Blanka gorąca jak lawa! W "Tańcu z Gwiazdami" zdeklasowała nawet Agnieszkę Kaczorowską. Ale zdjęcia!

Rafał Maserak mówi, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Wszystko jasne

Rafał Maserak, przez lata znany jako jeden z najzdolniejszych tancerzy programu, teraz ocenia uczestników jako juror. W jednym z wywiadów udzielonych przed finałem dał się ponieść emocjom i najprawdopodobniej zdradził, kto według niego wygra tegoroczną edycję.

Tanecznie mogę powiedzieć, że na pewno na prowadzenie wychodzą Filip z Agnieszką i Maria z Jackiem - ujawnił juror w rozmowie z portalem Party.

Czy Maserak naprawdę zdradził finałowe rozstrzygnięcie, czy była to tylko jego prywatna opinia? Tego dowiemy się już wkrótce. Jedno jest pewne, emocje sięgają zenitu, a uwaga widzów skupia się teraz nie tylko na tańcach, ale i na słowach jurorów. Niezależnie od tego, kto sięgnie po Kryształową Kulę, ta edycja na pewno przejdzie do historii jako jedna z najbardziej komentowanych.

Kto w półfinale "Tańca z Gwiazdami"?

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski, mimo świetnych występów i wysokich ocen od jurorów, musieli pożegnać się z programem. Ich taneczna przygoda zakończyła się tuż przed półfinałem, co było zaskoczeniem zarówno dla widzów, jak i pozostałych uczestników. Para przez wiele odcinków zachwycała choreografiami, energią i zaangażowaniem, jednak tym razem zabrakło im głosów od publiczności. W efekcie do półfinału awansowali: Adrianna Borek i Albert Kosiński, Tomasz Wolny i Daria Syta, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. To właśnie te cztery duety powalczą w kolejnym odcinku o miejsce w wielkim finale. Emocje rosną z tygodnia na tydzień, a poziom taneczny jest coraz wyższy, dlatego każdy błąd może kosztować utratę szansy na Kryształową Kulę. Rywalizacja zapowiada się wyjątkowo zacięta i pełna niespodzianek.

Zobacz też: Wynik "Tańca z Gwiazdami" zaskoczył nawet wiernych fanów. W sieci mnóstwo komentarzy, dostało się Tomaszowi Wolnemu! Za co?

Zobacz naszą galerię: Rafał Maserak chce Dodę w "Tańcu z Gwiazdami".

Sonda Śledzisz karierę Rafała Maseraka? TAK NIE