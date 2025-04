Blanka Stajkow w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowała pełnię swoich możliwości. Jej tango (nagranie znajdziecie na końcu), wykonane oczywiście z Mieszkiem Masłowskim, zdobyło uznanie jurorów i okrągłe 40 punktów!

Było to wspaniale zatańczone, takie bardzo mięsiste, z chęcią wolności. My dzisiaj wiemy, że urodziłaś się po to, żebyśmy my zobaczyli ten taniec! - stwierdził z zachwytem Tomasz Wygoda.