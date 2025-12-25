Zasłynęła jako minister od Leppera, potem brylowała na parkiecie. Metamorfoza Anny Kalaty była taka, że wszystkim opadły szczęki! Szok, czym się dziś zajmuje

Pamiętacie Annę Kalatę? Była ministrem, potem zmieniła swoje życie!

Anna Kalata była ministrem w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego, czyli w latach 2006-2007. Do rządu trafiła jako przedstawicielka Samoobrony Andrzeja Leppera, bo jak pamiętamy, swego czasu PiS, Samoobrona i Ligi Polskich Rodzin. Do Samoobrony trafiła w 2002 roku, ale już wcześniej weszła w świat polityki. W 1999 została doradcą władz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a co więcej nawet przystąpiła do tej partii. W 2001 roku startowała z jej ramienia do Sejmu, ale nie udało jej się wywalczyć mandatu.

Próbowała sił w polityce lokalnej. Z listy Samoobrony startowała do Parlamentu Europejskiego i Sejmu, jednak bezskutecznie. Udało jej się jednak trafić do rządu. Sprawując urząd ministra pracy była także przewodniczącą Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i członkinią Komisji Nadzoru Finansowego. We wrześniu 2007 zrezygnowała z członkostwa w Samoobronie, ale przez kolejne lata dalej próbowała działać politycznie. Potem nastąpiła w jej życiu gigantyczna zmiana!

Wielka metamorfoza byłej minister. Schudła prawie 40 kg!

Kalata przeszła olbrzymią metamorfozę! Wszystko zaczęło się od wyjazdu do Indii. W 2008 roku objęła funkcję wiceprezesa Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej. To właśnie jej pierwszy wyjazd do Indii sprawił, że postanowiła coś w sobie zmienić: - Doszło do mnie, że jeśli nie wezmę spraw w swoje ręce, to nigdy nie będę mogła bez zmęczenia chodzić po indyjskich ulicach - wyznała niegdyś na łamie magazynu "Viva". Zmieniła więc styl życia, co pozwoliło jej mocno schudnąć - zgubiła niemal 40 kilogramów, odmieniła swój styl. Jak opowiadała w "Vivie" zrezygnowała ze słodyczy i skrobię, a włączyła do jadłospisu gotowane warzywa i mięso. Jeśli zaś chodzi o indyjskie wyzwania to Kalata w 2010 roku zagrała tam też w bollywoodzkim filmie „Cztery spotkania”.

Jakby tego było mało, zdecydowała się też na inne odważne rewolucje: rozwiodła się, potem wzięła udział w 2010 roku w "Tańcu z gwiazdami". W tanecznym show może nie zachwyciła aż tak bardzo, bo zajęła dopiero 11. miejsce, ale z pewnością przeżyła wyjątkową przygodę. Jej partnerem był Krzysztof Hulboj (były już partner życiowy Jani Lesar). Rok później, w 2011 wydała książkę: "Prawdziwe zmiany – mój eliksir młodości".

Co teraz robi Anna Kalata? Na emeryturze się nie nudzi!

Anna Kalata chociaż jest emerytką, to wciąż aktywnie działa. Niedawno była polityczka gościła w "Dzień dobry TVN". Opowiadała o tym, co u niej słychać i czym się zajmuje. Okazuje się, że m.in. okazjonalnie wykłada na studiach MBA i przedstawia studentom kulturę i biznes w Indiach. Jak mówiła Kalata:

Nie umiem siedzieć. Jeśli odpoczywam, to godzinkę i już muszę cały czas coś robić. Pracuję w domu jako gospodyni, coś ugotuję, posprzątam, uwielbiam remontować, malować, przestawiać meble i to mi też zajmuje dużo czasu, ale nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła być aktywna zawodowo. Cały czas funkcjonuję w ramach własnej firmy, ponieważ to było 80-90 procent mojego czasu zawodowego i tak jest do dzisiaj - mówiła.

Do tego znajduje czas dla wnucząt, których ma trójkę. - Nie jestem typową babcią, i trochę mi szkoda, że mój czas jest tak wypełniony, że nie mogę wiele czasu spędzać z wnuczkami, a mam dwie wnuczki i jednego wnuka - opowiadała.

Kalata jest gotowa na wszystko! Jest preppers i ma w domu nawet mastki przeciwgazowe

Do tego prywatnie Kalata nieraz zajmuje się preppersowaniem. - To jest moje hobby - przyznała. O co chodzi? Prepping jest ogółem działań, których celem jest umiejętność przetrwania w sytuacjach kryzysowych. Kalata jest przygotowana na wszelkie niespodziewane sytuacje. Jak mówiła ma w domu piwnicę, w której gromadzi m.in. zapasy wody i jedzenia, które oczywiście przegląda, bo te tracą terminy ważności, więc tu też musi poświęcać czas na pilnowanie tego wszystkiego. Do tego ma tam materiały opatrunkowe, urządzenia do gotowania, a nawet maski przeciwgazowe.

