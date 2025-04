Wynik "Tańca z Gwiazdami" zaskoczył nawet wiernych fanów. W sieci mnóstwo komentarzy, dostało się Tomaszowi Wolnemu! Za co?

Za nami ćwierćfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami". Z show pożegnała się Blanka, oczywiście program opuścił też partnerujący jej od tygodni Mieszko Masłowski.

Do półfinału przeszły 4 pary:

Jak na taki obrót spraw, którego raczej nikt się nie spodziewał, zareagowali widzowie? Nie brakuje komentarzy!

Blanka i Mieszko w ćwierćfinale wykonali poloneza, a wcześniej wykonali salsę. Niestety nie zyskali przychylności jurorów, którzy mocno skrytykowali piosenkarkę.

Widzowie niekoniecznie zgadzają się z oceniającymi. Niektórzy piszą o jawnej niesprawiedliwości, ale są i tacy, którzy przyjęli wynik najnowszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" z radością. Inni twierdzą, że odpaść powinna Ada Borek albo Tomasz Wolny, którzy nie są tak utalentowani tanecznie jak Blanka.

"No nie przepadam za nią, ale bez przesady, tanecznie była o niebo lepsza! Mega niesprawiedliwość...", "Dla mnie za bardzo zarozumiała i to ją zgubiło", "Ogromne zaskoczenie, szczerze, totalnie się nie spodziewałam. Ona chyba też nie", "Ogromne zaskoczenie. Była jedną z lepszych tancerek", "No żart, przecież Blanka ładnie tańczyła", "Szkoda Blanki, ale cóż ktoś odpaść musi", "Mogła odpaść Ada, a nie Blanka", "Wolny jak zwykle bierze wszystkich na litość, ciekawe co wymyśli za tydzień, żeby przekonać do siebie publiczność", "Wolny przechodzi, a utalentowana para odpada xD", "Tańczyli lepiej od Tomasza Wolnego, uważam, że to nie jest sprawiedliwe", " Wolny sto razy gorzej od Blanki" - czytamy w sieci.