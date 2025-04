10 lat na 93 zdjęciach. Tak zmieniały się twarz i stylizacje Sykut-Jeżyny w "TzG". Niektóre skrywały ciążę!

Paulina Sykut-Jeżyna to największa gwiazda "Tańca z Gwiazdami". Co do tego nie ma wątpliwości! Prezenterka od lat prowadzi show z takim samym entuzjazmem i charyzmą. Choć czas mija, ona wciąż zachwyca promiennym uśmiechem, sympatią, z jaką odnosi się do uczestników i pozytywną energią. Sykut zaczęła działać w "Tańcu" niemal dekadę temu jako 35-latka. Teraz ma 44 lata i jest... jeszcze piękniejsza? Zobaczcie, jak się zmieniała!