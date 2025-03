Paulina Sykut-Jeżyna odsłoniła brzuch. Twardy jak skała! 44-latka ciężko na niego pracowała

Paulina Sytut-Jeżyna pojawiła się w najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z odkrytym brzuchem. I wyglądała świetnie! Ale ten wizerunek nie wziął się znikąd. Prezenterka Polsatu ciężko pracuje na to, aby prezentować się tak dobrze! Ma 44 lata i daje wycisk na siłowni. Od czasu do czasu pokazuje w sieci, co robi, aby zachwycać młodzieńczym blaskiem i brzuchem twardym jak skała. Zobaczcie!