Mocne! Nagrało się to, co Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna robią przed wejściem na antenę

Dla miłośników produkcji telewizji Polsat Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz to postacie kluczowe. Nic dziwnego zatem, że dla tej sprawdzonej pary prezenterów znalazło się miejsce w śniadaniówce "Halo, tu Polsat", która na antenie po raz pierwszy pojawiła się 30 sierpnia 2024. Niedawno w programie doszło do prawdziwej rewolucji. Zdcycdowano bowiem o tym, że w "Halo, tu Polsat" nie będzie już publiki, co miało odróżniać tę śniadaniówkę od konkurencji. - Oglądalność programu regularnie poprawia się, ale nie tak jak szefostwo założyło. I stąd nie ma też oczekiwanego przyrostu dochodów z porannego pasma. Stąd rezygnacja z widowni od najbliższej soboty - mówiła portalowi Świat Gwiazd osoba pracująca przy śniadaniówce telewizji Polsat.

Nagrało się to, co Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna robią przed wejściem na antenę

Na domiar złego ludzie mają bać się tego, że to nie koniec zmian w "Halo, tu Polsat". - Może się okazać, ze to nie wystarczy. Siedzący na widowni zarabiał 40 zł za odcinek. Najwięcej kosztują, jak zwykle gwiazdy (...) Jeśli te ruchy z widownią nie pomogą, szefowie będą podejmować kolejne decyzje - zdradził serwisowi informator. Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna jednak nie sprawiają wrażenia takich, którzy byliby pełni obaw. Raczej przeciwnie. Na Instagramie właśnie pojawiło się nieco dziwne wideo. Filmik nakręcony został tuż przed wejściem gwiazdorskiej pary prezenterów na antenę. Nagrało się, jak Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz wesoło sobie pląsają. Humory ewidentnie im dopisywały. A może po prostu w ten sposób odreagowują obowiązki domowe? Szczególnie dotyczyć to może Ibisza, który niedawno po raz czwarty został ojcem. W listopadzie na świat przyszła córka dziennikarza - Helena. Wcześniej rodzili mu się sami synowie (Maksymilian, Vincent i Borys). Każdy jest owocem innego związku.

