Sensacyjne doniesienia z Polsatu! Wielu ludzi traci fuchy. Rewolucja w "Halo, tu Polsat"!

Z programem "Halo, tu Polsat" stacja wiązała wielkie plany. Udało się ściągnąć wielkie gwiazdy (w tym doświadczonych w pracy u konkurencji Kasię Cichopek i Macieja Kurzajewskiego). Wśród prowadzących znalazła się także ikona Polaatu, czyli Krzysztof Ibisz. Już po pierwszym odcinku polsatowskiej śniadaniówki jednak pojawiła się mocna krytyka. Program zadebiutował na antenie 30 sierpnia. Od tego czasu minęły już grubo ponad trzy miesiące. Przyszedł zatem czas na pierwsze zmiany. W "Halo, tu Polsat" nie będzie zwykłych zmian, tylko prawdziwa rewolucja! Portal światgwiazd.pl rozmawiał z osobą pracującą przy śniadaniówce telewizji Polsat. Nastroje chyba nie są najlepsze. Wielu ludzi traci fuchy!

- zdradza informator portalu.

Na tym jednak rewolucja może się nie zakończyć. Co prawda na braku widowni można sporo oszczędzić, ale jeśli to nie wystarczy, trzeba pewnie będzie szukać pieniędzy gdzie indziej.

Może się okazać, ze to nie wystarczy. Siedzący na widowni zarabiał 40 zł za odcinek. Najwięcej kosztują, jak zwykle gwiazdy (...) Jeśli te ruchy z widownią nie pomogą, szefowie będą podejmować kolejne decyzje

- podkreśla osoba z ekipy "Halo, tu Polsat".

Atmosfery w śniadaniówce Polsatu nie poprawiła decyzja stacji o wydłużeniu programu o pół godziny. Jeden z pracowników nie kryje rozgoryczenia.

To znaczy, że ludzie pracują dłużej za te same pieniądze, a teraz jeszcze to zwolnienie widowni. Ludzie boją się, że w końcu program spadnie z anteny