Która stacja wygrała sylwestra? Znane są wyniki oglądalności. "Sylwester z Dwójką" czy "Sylwestrowa Moc Przebojów"?

Ostatnia noc roku tradycyjnie stała się telewizyjnym polem bitwy o uwagę milionów Polaków. W tym roku widzowie mogli wybierać między koncertami organizowanymi przez TVP, Polsat oraz Telewizję Republikę. Telewizja Polska zaprosiła publiczność do Katowic, Polsat postawił na Toruń, a TV Republika – po raz drugi – zorganizowała własne wydarzenie w Chełmie.

Każda ze stacji sięgnęła po głośne nazwiska i widowiskową oprawę. Na scenach pojawili się zarówno polscy artyści, jak i zagraniczne gwiazdy, w tym Sting czy Thomas Anders. Stawka była wysoka, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

"Sylwester z Dwójką" numerem jeden

Z danych Nielsen Media, cytowanych przez "Press", wynika, że TVP2 zdeklasowało konkurencję w kluczowym paśmie od 19:50 do 0:30. "Sylwester z Dwójką" zgromadził średnio 2,6 mln widzów, co przełożyło się na 21,93 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej 4+. Dla porównania – Polsat w tym samym czasie oglądało średnio 2,34 mln osób, a jego udział wyniósł 19,7 proc.

Telewizja Polska nie kryje satysfakcji z osiągniętych wyników. Jak poinformował nadawca, wielki finał sylwestrowego koncertu w Katowicach śledziło łącznie – na antenach TVP2 i TVP Polonia – niemal 2,9 mln widzów. Prawdziwym hitem okazał się jednak symboliczny toast o północy, który przyciągnął przed ekrany blisko 4 miliony osób.

Wielki muzyczny show "Sylwester z Dwójką" w Katowicach okazał się frekwencyjnym sukcesem Telewizji Polskiej. Największą imprezę sylwestrową w kraju oglądało w TVP2 i TVP Polonia prawie 2,9 miliona widzów. Telewizja Polska pokonała pod tym względem Polsat i Telewizję Republika. Najpopularniejszym momentem imprezy okazał się toast, który z Telewizją Polską wzniosło prawie 4 miliony osób!

- czytamy w komunikacie Telewizji Polskiej.

Na sukces wydarzenia zapracowała imponująca lista wykonawców. Podczas "Sylwestra z Dwójką" wystąpili m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Kayah, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Michał Szpak, Roxie, Viki Gabor, Cleo, Blanka, a także zagraniczny gość – Sting. Taka mieszanka pokoleń i gatunków muzycznych okazała się strzałem w dziesiątkę.

Warto wspomnieć, że "Sylwester z Dwójką" odbywał się pod patronatem "Super Expressu".

