Kasi Cichopek i Maciej Kurzajewski w "Halo, tu Polsat"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są szczęśliwą parą nie tylko w życiu prywatnym, lecz także na polu zawodowym, przez które także kroczą razem od dłuższego czasu. Jeszcze pod koniec zeszłego roku dwójka ta prowadziła program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Po zmianach w mediach publicznych Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie znaleźli się w grafiku śniadaniówki. Teraz jednak to już mało istotne. Byli prezenterzy TVP zasilili Polsat i w duecie poprowadzą nową śniadaniówkę "Halo, tu Polsat". Oprócz nich są jeszcze dwie pary gospodarzy programu: Paulina Sykut-Jeżyna - Krzysztof Ibisz i Agnieszka Hyży - Maciej Rock. Z przyjścia Kasi i Maćka do telewizji Polsat bardzo zadowolony jest dyrektor programowy stacji Edward Miszczak. Szczególnie cieszy się on z powrotu gwiazdy "M jak miłość" na stare śmieci. - Kasia Cichopek wyszła kiedyś z Polsatu. Pamięć o Kasi na korytarzach Polsatu jest ciągle żywa i mocna, więc wróciła do domu - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem".

Polsat pokazał zdjęcie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Szaleństwo w komentarzach

Kasia Cichopek i jej partner życiowy i zawodowy wywołują radość nie tylko wśród kierownictwa Polsatu, lecz także - a w zasadzie przede wszystkim - wśród widzów. Polsat właśnie opublikował na swoim oficjalnym profilu na Instagramie zdjęcie, na którym widać gwiazdę "M jak miłość" i Macieja Kurzajewskiego. Wpis z fotografią pokazany został także na profilu "Halo, tu Polsat". - Halo halo. Dzień dobry wszystkim! Kasia z Maćkiem życzą Wam wspaniałego dnia. Jak Wasz ostatni dzień w pracy przed długim weekendem? - czytamy w poście. Od razu zaczęło się szaleństwo w komentarzach. Ludzie nie mogą doczekać się chwili, gdy zobaczą Kasię Cichopek i Macieja Kurzajewskiego na antenie. "Dzień dobry. Jesteście super parą. Pozdrawiam serdecznie . Miłego dnia", "Piękna para szczęśliwych ludzi", "Nie mogę się Was doczekać w tym programie", "Uwielbiam tę parę: eleganccy, dobrze ubrani, inteligentni, są stworzeni dla siebie" "Halo tu Polsat, nie mogę się doczekać" - piszą użytkownicy Instagrama.

