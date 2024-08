Wielka gwiazda po sześciu latach wraca do TVP. Magdalena Tul dla programu "Jaka to melodia?" będzie przylatywać aż z Ameryki

Edward Miszczak: "Kasia Cichopek wraca do domu"

Jesień w Polsacie zapowiada się iście gwiazdorsko. Obok "Tańca z gwiazdami" czy lubianych seriali, Edward Miszczak, dyrektor programowy, przygotował dla widzów telewizję śniadaniową "Halo tu Polsat". Największymi gwiazdami programu będzie przechodzący z TVP duet - Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy są parą i w życiu, i na ekranie. W rozmowie z nami dyrektor mówi o transferze wprost: "Kasia wraca do domu"! - Mamy chyba najsilniejszy weekend na rynku. W piątek mamy program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w sobotę - "Kabarety", a w niedzielę - "Taniec z gwiazdami". Rano robimy trzy godziny "Halo, tu Polsat"… - wylicza zadowolony Edward Miszczak. Wśród prowadzących śniadaniówkę zobaczymy nie tylko legendy Polsatu, jak Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, ale też "spadek" po zmianach w TVP. Mowa o trójce: Aleksander Sikora, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. To ci ostatni budzą najwięcej emocji ze względu na związek w życiu prywatnym. W kuluarach często słyszy się, że ostatnimi czasy Polsat "przygarnął sieroty po TVP". Zapytaliśmy Edwarda Miszczaka, czy też tak to odbiera?

- Moje nie zostały odsuwane, bo Cichopek i Kurzajewski sami odeszli. To był jakiś powód, dla którego odeszli i nie chcieli dalej spędzać czasu w tamtej stacji… - przekonuje dyrektor programowy i zwraca uwagę, że dla prezenterki to szczególnie ciekawy transfer. - Kasia Cichopek wyszła kiedyś z Polsatu. Pamięć o Kasi na korytarzach Polsatu jest ciągle żywa i mocna, więc wróciła do domu – mówi Miszczak, nawiązując do legendarnego programu "Sexi mama". Teraz Kasia, obok śniadaniówki, poprowadzi inny, autorski, projekt. Dyrektor programowy Polsatu zdecydował się ujawnić nam, jak na planie radzi sobie Katarzyna Cichopek. - Mamy bardzo fajny format "Moja mama i twój tata", gdzie dorośli ludzie idą ze sobą na randkę ze zgodą swoich dzieci. To jest obłędne. Kasia Cichopek to świetnie prowadzi – zachwyca się Edward Miszczak.

Czym na tle innych śniadaniówek będzie wyróżniał się program "Halo, tu Polsat"? – Tym, że ma tylko trzy dni. Ma tylko weekend. Mamy fajne pary. To bardzo doświadczeni prowadzący, dziennikarze. Mamy fajną grupę prawie trzydziestu osób, które poskładaliśmy z rynku. Trochę z naszej stacji, trochę z innych stacji, bo ludzie się pomiędzy różnymi ramówkami wykruszają. Mamy fajne studio, świetną grafikę, z której jestem bardzo dumny i mamy publiczność na żywo. Ludzie będą w studiu – opowiada Edward Miszczak. Program "Halo, tu Polsat" pojawi się na antenie 30 sierpnia.

