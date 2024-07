Oficjalny komunikat Polsatu ws. Krzysztofa Ibisza. Klamka zapadła!

Tak Edyta Górniak wystroiła się do klubu gejowskiego. Wyglądała jak króliczek "Playboya"? Mamy zdjęcia

Łzy napływają do oczu

Tak Danuta Holecka pożegnała syna. Wystosowała niecodzienną prośbę do żałobników

Tragedia spadła na Danutę Holecką niespodziewanie. Dzień przed śmiercią syna uśmiechała się do kamery

Krzysztof Ibisz poprowadzi nową śniadaniówkę Polsatu! Chodzi o program "Halo, tu Polsat". Właśnie pojawiła się na ten temat oficjalna wiadomość. Śniadaniówkę w parze z Ibiszem poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna. - Halo tu Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz! To właśnie ten duet poprowadzi nowe pasmo poranne "halo tu polsat". Rozumieją się bez słów. Wspólnie byli gospodarzami największych wydarzeń muzycznych i kulturalnych telewizji Polsat. Jedno jest pewne! Będzie to najmłodszy duet prowadzących w naszej porankowej ekipie - czytamy na profilu Polsatu na Instagramie. O tym, że Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna poprowadzą śniadaniówkę mówiło się od dawna. Teraz jednak zostało to potwierdzone. Z nieoficjalnych informacji wynika, że oprócz wspomnianej dwójki gospodarzami "Halo, tu Polsat" mają być znani z "Pytania na śniadanie" w TVP Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, a także Maciek Rock i Agnieszka Hyży. W ekipie śniadaniówki znaleźć się także mają m.in. Edyta Folwarska i Aleksander Sikora.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Krzysztof Ibisz

Krzysztof Ibisz nie tylko w życiu zawodowym ma powody do radości. Niedawno jego żona ujawniła, że spodziewa się drugiego dziecka. Małżonkowie mają już jednego syna - Borysa (2 l.). Legendarny prezenter Polsatu ma także dwóch synów z poprzednich związków - Maksymiliana i Borysa.

Nie przegap: Ibisz szczerze o zmianach osobowych w Polsacie. "Wygryzie mnie z prowadzenia moich programów"