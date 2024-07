Ibisz szczerze o zmianach osobowych w Polsacie. "Wygryzie mnie z prowadzenia moich programów"

Ibisz Skomentował zmiany w Polsacie. Był szczery!

Polsat już ogłosił zmiany w swojej jesiennej ramówce. Wiadomo, jak wielkie gwiazdy dostaną swoje programy w stacji. Krzysztof Ibisz nareszcie zabrał głos w sprawie zmian osobowych Polsatu. I wygląda na to, że był szczery.

Kurzajewski z Cichopek na śniadanie

We wrześniu Polsat po raz pierwszy uruchomi własną śniadaniówką „Halo, tu Polsat”. Wśród prowadzących mają się znaleźć właśnie Krzysztof Ibisz z Pauliną Sykut-Jeżyną, Maciej Rock z Agnieszką Hyży oraz Maciej Kurzajewski i Katarzyną Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" dostanie także własny program „Moja mama i twój tata”, w którym dzieci będą znajdowały rodzicom idealnych partnerów.

We wrześniu Polsat pokaże w telewizji kolejne edycje swoich sztandarowych programów rozrywkowych: „Taniec z gwiazdami” i „Twoja twarz brzmi znajomo”. Powróci także uwielbiany serial detektywistyczny „Malanowski i partnerzy”, w nowej odsłonie: „Malanowski. Nowe rozdanie”. Ta seria będzie wielkim powrotem Andrzeja Grabowskiego na ekrany.

Z rozśpiewanym show „Twoja twarz brzmi znajomo” pożegnali się ostatnio Robert Janowski i Maciej Dowbor - ten po 20 latach pracy w stacji. Na miejscu Dowbora u boku Macieja Rocka zobaczymy po raz pierwszy kobietę i będzie nią Agnieszka Hyży.

Ibisz i pożegnaniu z Dowborem

Krzysztof Ibisz, jako jedna z największych gwiazd Polsatu, wypowiedział się na temat pożegnania z Dowborem. Wygląda na to, że prezenterów łączył wyjątkowa relacja.

- Przez lata prowadziliśmy z Maćkiem Dowborem wiele koncertów czy wydarzeń (…). Dużo żartowaliśmy z siebie, najczęściej o tym, że Maciek wygryzie mnie z prowadzenia moich programów. Docinaliśmy sobie nawzajem, ale to wszystko jednak z wielką sympatią i zrozumieniem.

"Wiem, jak trudne jest to przeżycie"

Z kolei w „Twoja twarz brzmi znajomo” zdecydowano się na powrót do 4-osobowego składu jury. Do Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego w nowej edycji show dołączą Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino. O tancerzu wypowiedział się znów Ibisz, który podobnie jak Terrazzino tańczył z nadzieją na "Kryształową kulę".

- Stefano Terrazzino jest osobą, która bardzo lubi ludzi, dlatego też widownia go kocha. Ma w sobie taką magię, dla mnie też tajemniczość, jest ciągle nieodgadniony. To na pewno przykuwa uwagę. Sam też występowałem w „Twoja twarz brzmi znajomo” jako uczestnik i wiem, jak trudne jest to przeżycie. Myślę, że Stefano będzie idealnie pasował do tej układanki, która się szykuje w nowej edycji programu, bo to utalentowany wokalista i zna ten format od podszewki – ocenił kolegę z parkietu Ibisz.

