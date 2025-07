W tragicznym wypadku busa w Egipcie zginęła polska lekarka z Olsztyna i jej 7-letni syn.

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie opublikował wzruszający wpis pożegnalny ku pamięci zmarłej lekarki.

Polski MSZ domaga się wnikliwego śledztwa w sprawie przyczyn wypadku i zapewnia pomoc rodzinie ofiar.

Wypadek busa w Egipcie. Zginęła Polka i jej syn

Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 29 lipca, w pobliżu miejscowości Marsa Alam. Około godz. 17:00 dachował bus z turystami wracającymi z wycieczki fakultatywnej do miejscowości Hamata. W pojeździe jechało około 10 osób. Zginęły trzy osoby, w tym dwoje Polaków – matka wraz z dzieckiem.

Lekarka z Olsztyna zginęła w Egipcie. Szpital żegna swoją koleżankę

Jak potwierdziła rzeczniczka prasowa miejskiego szpitala, w wypadku zginęła lekarka z Olsztyna wraz z 7-letnim synkiem.

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie opublikował w mediach społecznościowych wzruszający wpis.

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w tragicznych okolicznościach odeszła nasza koleżanka, dr Anita Samek – Krymkowska wraz ze swoim 7-letnim synkiem. Kochająca mama dwojga dzieci, szczęśliwa mężatka oraz wspaniała koleżanka. Zawsze chętna nieść pomoc innym, zaangażowana i oddana swojej pracy. Z rodziną i bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia - Dyrekcja, Pracownicy, Przyjaciele z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Anitko - pustka, która po Tobie została nigdy nie zostanie wypełniona...”

– czytamy w poście na Facebooku.

MSZ reaguje na wypadek w Egipcie

Podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że resort „oczekuje przeprowadzenia wnikliwego śledztwa na temat przyczyn tego wypadku”. Przekazał również kondolencje rodzinie ofiar.

- Nasze służby dyplomatyczne udzielą tej rodziny wszelakiej pomocy - zapewnił.

Rzecznik podkreślił również, że polski konsul będzie rozmawiał z prokuratorem zajmującym się śledztwem w sprawie wypadku.

- Jest również w kontakcie z rezydentami biur podróży, których klientami byli nasi rodacy. Oczekujemy przeprowadzenia wnikliwego śledztwa na temat przyczyn tego wypadku - powiedział rzecznik MSZ.

Paweł Wroński podkreślił, że nie można przesądzać, jakie były przyczyny wypadku busa.

- Pojawiła się informacja o pękniętej oponie, ale liczymy na bardzo wnikliwe śledztwo ze strony Policji egipskiej - podkreślił.

Rzecznik MSZ dodał, że dwójka innych polskich obywateli przebywa w szpitalu.

- Jedna z tych osób jest ciężej ranna, druga jest ogólnie potłuczona - poinformował Paweł Wroński.

Według niego, jeszcze jedna osoba z polskim obywatelstwem jest ranna, ma uraz ortopedyczny nogi, ale nie przebywa w szpitalu.

Rzecznik MSZ przekazał, że jest rozważany transport medyczny dla jednej z poszkodowanych osób.

