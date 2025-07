Nie żyje Polka i jej dziecko. Tragedia na wczasach w Egipcie

W Egipcie doszło do tragicznego wypadku autokaru, w którym zginęło dwoje polskich turystów. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, ofiarami są matka i dziecko. Do zdarzenia doszło podczas wycieczki fakultatywnej. Polski konsul w Egipcie zbiera szczegółowe informacje na temat wypadku i liczby poszkodowanych. Co dokładnie się stało i jakie są okoliczności tej tragedii?

i Autor: Givaga/ GettyImages