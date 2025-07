Pięciolatek zastrzelił brata bliźniaka! Matka aresztowana

Tragedia w Georgii. Pięciolatek zastrzelony przez brata bliźniaka! Matka usłyszała zarzuty morderstwa

Wstrząsające zdarzenia w DeKalb County w stanie Georgia. Pięcioletni Jeremiah Emmanuel George Jr. został śmiertelnie postrzelony przez... swojego brata bliźniaka. Matka chłopców, La’Necia Bennett, została aresztowana i usłyszała zarzuty, w tym morderstwa drugiego stopnia. Wszystko dlatego, że to jej zaniedbania doprowadziły do śmierci dziecka.

Wszystko rozegrało się w domu rodziny Bennetów. Jak wynika z ustaleń policji, bracia bawili się w sypialni matki, gdzie znaleźli pistolet schowany w czarnej torebce w szafce nocnej. Broń należała do La’Necii Bennett. Podczas zabawy jeden z chłopców chwycił pistolet i przypadkowo postrzelił Jeremiaha w klatkę piersiową. Na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia. Mimo szybkiej interwencji, życia chłopca nie udało się uratować. Jeremiah zmarł w domu.

"To mogło być moje dziecko, to mogło być dziecko każdego"

La’Necia Bennett została aresztowana i przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Choć to nie ona pociągnęła za spust, prokuratura uważa, że jest odpowiedzialna za śmierć syna, ponieważ do tragedii doszło, gdy Jeremiah był pod jej opieką. „Policja ustaliła na podstawie swoich ustaleń, że jej nadzór nad nim nie był wystarczający, skoro dziecko zostało postrzelone przez inne dziecko przebywające w domu, a następnie zmarło – dlatego została oskarżona o morderstwo” – wyjaśniła w rozmowie z 11Alive adwokatka Kim Frye. Sąsiedzi są wstrząśnięci tragedią. Jeden z nich powiedział w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną: „Widziałem karetkę wjeżdżającą do mieszkania, a potem wynieśli dziecko na noszach i zaczęli reanimację. To mogło być moje dziecko, to mogło być dziecko każdego”.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of a child's death.Jeremiah Emmanuel George Jr., 5, was accidentally gunned down by his own twin brother in their DeKalb County, Georgia, home on Wednesday, July 23. Their mother, La’Necia Bennett, 25, is now facing… pic.twitter.com/11Euira6Bq— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) July 28, 2025

