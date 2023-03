5-latek zastrzelił 16-miesięcznego brata, 2-latka strzeliła do siebie. Horror w USA

Wiemy, kiedy papież wyjdzie ze szpitala! "Kuracja dożylna pomogła". Co dokładnie mu jest?

Do pierwszego tragicznego incydentu doszło na początku tego tygodnia w stanie Indiana. W czwartek policja poinformowała, że w wyniku postrzału zginęło 16-miesięczne dziecko. "Detektywi z Departamentu Policji w Lafayette ustalili, że chłopczyk został zastrzelony przez pięcioletniego brata, który był w stanie uzyskać dostęp do broni w mieszkaniu". "Biuro koronera hrabstwa Tippecanoe przeprowadziło w środę autopsję i zidentyfikowało zabitego chłopca jako Isiaha Johnsona. Za wstępną przyczynę śmierci uznało jedną ranę postrzałową" – podaje Reuters. W chwili tragedii w domu była jedna osoba dorosła.

Teksas. 2-latka strzeliła sobie w klatkę piersiową

Do podobnej tragedii doszło w środę (29 marca) w stanie Teksas. "Około godziny 23:30 policja została wysłana do strzelaniny w bloku 2600 Aiken Lane w Fort Worth. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, znaleźli dziecko z raną postrzałową klatki piersiowej" - podaje z CBC News. Matka 2-letniej dziewczynki powiedziała policji, że córka najprawdopodobniej wyciągnęła broń z szuflady i się postrzeliła. Z rozległymi obrażeniami mała trafiła do szpitala, gdzie walczy o życie.

Dramatyczne statystyki z USA. Dzieci giną od broni palnej

Z danych organizacji Everytown for Gun Safety wynika, że do tej pory w 2023 roku w całych Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 60 nieumyślnych przypadków postrzeleń przez dzieci, w których zginęło 25 osób, a 39 zostało rannych.

