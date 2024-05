Putin przemówił na paradzie wojskowej! "Rosja przeżywa obecnie trudny okres"

Co tam się stało?!

Putin chce ogłosić GO nowym prezydentem Ukrainy! Niewiarygodne!

CO?!

Władimir Putin na początku swojego przemówienia na paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa gratulował Rosjanom zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Szybko w swoim przemówieniu zaatakował Zachód i oskarżył go o manipulacje historyczne. - Dziś widzimy, jak Zachód próbuje wymazać prawdę o wojnie. Prawdę o II wojnie światowej próbuje się zniekształcić, przeszkadza ona tym, którzy budują politykę kolonialną na kłamstwach - przekonywał. - Odrzucamy roszczenia jakiegokolwiek państwa lub sojuszu do wyłączności; wiemy, do czego prowadzi wygórowana ambicja - dodał, podkreślając przy tym, że "siły strategiczne [Rosji] są zawsze w pogotowiu".

Sprawdź: Znany ukraiński oligarcha oskarżony o zlecenie zabójstwa!

- Rosja zrobi wszystko, aby zapobiec globalnemu starciu, ale jednocześnie nie pozwolimy, aby ktokolwiek nam groził - kontynuował z pasją w głosie.

Prezydent Rosji niewiele miejsca poświęcił wojnie w Ukrainie. Stwierdził jedynie, że żołnierze uczestniczący w "specjalnej operacji wojskowej" są "bohaterami", następnie docenił ich "poświęcenie". - Rosja przeżywa obecnie trudny okres, los ojczyzny i jej przyszłość zależą od każdego z nas. Dziś, w Dniu Zwycięstwa, uświadamiamy to sobie jeszcze dotkliwiej i wyraźniej - ocenił.

Galeria poniżej: Ukryte kamery w pałacu Putina. Pokazali nagrania, wnętrza szokują!

Sonda Czy Putin zdecyduje się na próby broni nuklearnej? Tak Nie Nie mam zdania