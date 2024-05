"Pandy" zostały zaprezentowane na początku maja. {racownicy zoo wzięli szczeniaki Chow-chow, czyli psy rasy szpic, i postanowili przyciąć im grzywy i pofarbować je tak, aby przypominały pandy. Zwierzaki zostały specjalne wystylizowane po to, by przyciągnąć więcej gości. Psy, które przypominały pandy, paradowały przed turystami codziennie od godz. 8.00 do 17.00.

Zdjęcia i filmy z psami udającymi pandy szybko trafiły do sieci. Wbrew oczekiwaniom zoo, nie spotkały się jednak z nader entuzjastyczną reakcją. Co więcej, pojawiła się masa zarzutów sugerujących znęcanie się nad zwierzętami (choć trzeba również nadmienić, że pojawiły się głosy zachwytu, wskazujące, że "pso-pandy" wyglądają naprawdę uroczo).

Władze ogrodu zoologicznego broniły się, twierdząc, że używany barwnik nie był szkodliwy dla zwierząt. - W naszym zoo nie ma pand, dlatego to zrobiliśmy - cytuje "New York Post". Tłumaczyli również, że "ludzie też farbują włosy" i nie ma w tym nic dziwnego. Zoo podkreśla ponadto, że reklamowało atrakcję słowami "Xiong Mao Quan", co można przetłumaczyć jako "psy pandy". Jeden z pracowników powiedział dziennikowi "Global Times", że zoo nie uważa swojej atrakcji za przypadek oszustwa. - To tylko nowa wystawa, którą oferujemy odwiedzającym. Nie pobieramy dodatkowych opłat. Sformułowanie przedstawiające psy Chow Chow jest prawidłowe i dokładnie opisuje, czym one są, więc nie oszukujemy naszych gości - ocenił.

The Taizhou Zoo in Jiangsu province has been slammed by tourists for painting dogs (chow chow) to look like pandas. 👀China. pic.twitter.com/NyWleQ9Xaq— Funny News Hub (@Funnynewshub) May 8, 2024

In the Taizhou Zoo in China, two chow chow puppies were painted as pandas to attract visitors, the New York Post reportsZoo officials said that the size of the enclosure did not allow them to keep real pandas, so they created fake pandas. pic.twitter.com/8o1r3AMoTw— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2024

