J.Lo i Ben Affleck mieszkają osobno! "Była żona odwiedza Afflecka"

Małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka się sypie?! Affleck mieszka w domu wynajętym za krocie. Odwiedziła go tam była żona Jennifer Garner! Była sama, bez dzieci

Czy małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka przetrwa?! To pytanie od tygodni zadają sobie fani gwiazdorskiej pary. Magazyn "In Touch" niedawno doniósł, powołując się na anonimowego informatora, że Affleck wyprowadził się z wartego 60 milionów dolarów domu, w którym wił miłosne gniazdko z Jennifer Lopez i mieszka teraz w wynajętym domu, za który płaci 100 tysięcy dolarów miesięcznie (!). Teraz okazuje się, że nie zawsze spędza tam czas samotnie. Paparazzi przyłapali byłą żonę Afflecka Jennifer Garner na wizycie u niego. Garner podjechała samochodem pod bramę wynajętej rezydencji eks męża. Była sama, bez dzieci. Wjechała na posesję jak do siebie, wpisując kod do bramy. Affleck był niedawno widziany dwukrotnie bez obrączki. On i była żona zeszli się, a może to tylko przyjacielskie spotkanie w sprawie dzieci? Aktor i Garner mają ich troje, to Violet (18 l.), Serafina (15 l.) i Samuel (12 l.). Byli małżeństwem w latach 2005-2018. Po incydencie z wizytą Garner Jennifer Lopez i Affleck niespodziewanie pokazali się razem, uśmiechnięci w samochodzie. Kto wie, może pokonali kryzys?

"Postanowił to zakończyć. Teraz skupia się na pracy i dzieciach. Ben już się wyprowadził"

Magazyn "In Touch" twierdził, powołując sie na anonimowego informatora, że rozwód jest kwestią czasu. „Zmierzają do rozwodu – i chociaż raz [Ben] nie jest winien!” - twierdzi zagadkowy rozwodowy sygnalista. „Postanowił to zakończyć. Teraz skupia się na pracy i dzieciach. Ben już się wyprowadził i prawdopodobnie będą musieli sprzedać wymarzony dom, którego szukali przez dwa lata. Nigdy nie przestaną się kochać, ale ona nie może go kontrolować, a on nie może jej zmienić. Niemożliwe, żeby to trwało. Czekali prawie dwie dekady, żeby znów być razem, ale ostatecznie nie udało im się. Oboje powiedzieli, że dojrzeli i wyciągnęli wnioski ze swoich błędów, ale niektóre z większych problemów, które ich rozdzieliły za pierwszym razem, pozostały takie same” - mówi dla "In Touch" znajomy pary.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

