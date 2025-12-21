Sławomir wyszedł z domu w południe. Ślad po nim zaginął. Gdzie jest zaginiony?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-12-21 8:13

Tragiczne wieści z Ostródy. Od kilku dni trwają intensywne poszukiwania 49-letniego Sławomira Burdy, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. Mężczyzna wyszedł z domu 16 grudnia i do tej pory nie wrócił, ani nie skontaktował się z rodziną. Bliscy są zrozpaczeni i apelują o pomoc w odnalezieniu Sławomira. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jego zaginięcia.

Sławomir wyszedł z domu w południe. Ślad po nim zaginął. Gdzie jest zaginiony?

i

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Iławie/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • W Ostródzie trwają intensywne poszukiwania 49-letniego mężczyzny, który zaginął w tajemniczych okolicznościach.
  • Sławomir Burda opuścił dom 16 grudnia i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.
  • Policja i bliscy apelują o pomoc - czy masz informacje, które mogą pomóc go odnaleźć?

Ostróda. Trwają poszukiwania Sławomira Burdy

Policja prowadzi intensywne poszukiwania 49-letniego Sławomira Burdy, który zaginął w dniu 16 grudnia 2025 roku. Mężczyzna około godziny 12 opuścił swój dom znajdujący się na ul. Grabowej w Ostródzie i do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Bliscy zaginionego z niecierpliwością oczekują na jakiekolwiek wieści.

Kim jest zaginiony Sławomir Burda? Rysopis

Sławomir Burda ma 49 lat, 170 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Ma średniej długości, szpakowate włosy, zarost (broda i wąsy) oraz piwne oczy.

Rozkładające się ciało w lesie pod Bierutowem. To zaginiony 52-latek?

Polecany artykuł:

Udawali policjantów i napadli na Ukraińców! Zostali zdemaskowani

Apel policji i rodziny

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia Sławomira Burdy, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Iławie. Można dzwonić pod numer telefonu 47 73 262 00 lub 112, albo zgłosić się osobiście do najbliższej jednostki policji. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się cenna i pomóc w odnalezieniu mężczyzny.

Gdzie jest Sławomir Burda?

Zaginięcie Sławomira Burdy to ogromny cios dla jego rodziny i przyjaciół. Bliscy zaginionego nie tracą nadziei i wierzą, że mężczyzna zostanie odnaleziony cały i zdrowy. Apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Sławomira Burdy lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o kontakt z policją.

Polecany artykuł:

Wrócił z Niemiec na święta, zginął w wypadku. Tragiczna noc pod Elblągiem. „Pół…
Na zakręcie pojechali prosto, ze sobą wieźli dwa duże psy. Czy któryś z nich ugryzł kierowcę?
15 zdjęć
Sonda
Czy kiedykolwiek pomagałeś/aś w szukaniu zaginionych osób?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIONY
POSZUKIWANIA