Sławomir wyszedł z domu w południe. Ślad po nim zaginął. Gdzie jest zaginiony?

W Ostródzie trwają intensywne poszukiwania 49-letniego mężczyzny, który zaginął w tajemniczych okolicznościach.

Sławomir Burda opuścił dom 16 grudnia i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Policja i bliscy apelują o pomoc - czy masz informacje, które mogą pomóc go odnaleźć?

Ostróda. Trwają poszukiwania Sławomira Burdy

Policja prowadzi intensywne poszukiwania 49-letniego Sławomira Burdy, który zaginął w dniu 16 grudnia 2025 roku. Mężczyzna około godziny 12 opuścił swój dom znajdujący się na ul. Grabowej w Ostródzie i do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Bliscy zaginionego z niecierpliwością oczekują na jakiekolwiek wieści.

Kim jest zaginiony Sławomir Burda? Rysopis

Sławomir Burda ma 49 lat, 170 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Ma średniej długości, szpakowate włosy, zarost (broda i wąsy) oraz piwne oczy.

Apel policji i rodziny

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia Sławomira Burdy, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Iławie. Można dzwonić pod numer telefonu 47 73 262 00 lub 112, albo zgłosić się osobiście do najbliższej jednostki policji. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się cenna i pomóc w odnalezieniu mężczyzny.

Gdzie jest Sławomir Burda?

Zaginięcie Sławomira Burdy to ogromny cios dla jego rodziny i przyjaciół. Bliscy zaginionego nie tracą nadziei i wierzą, że mężczyzna zostanie odnaleziony cały i zdrowy. Apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Sławomira Burdy lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o kontakt z policją.