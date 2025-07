Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pokazali się na ramówce Polsatu! Jak obcy ludzie. A dzień wcześniej czule się tulili

Impreza ramówkowa Polsatu przyciągnęła prawdziwe tłumy gwiazd, które starały się wyróżnić na tle znajomych z branży, więc stroje zaprezentowane na czerwonym dywanie były różne - od skromnych, przez oryginalne, aż po całkiem szalone. Możecie je zobaczyć w naszej GALERII. Wśród znanych osób, które pokazały się na wydarzeniu, nie zabrakło tych związanych z "Tańcem z Gwiazdami".

Była Barbara Bursztynowicz (po raz 4. w tej samej sukience, ale piękna jak zawsze), była Agnieszka Kaczorowska. Tancerka i aktorka znana z "Klanu" (podobnie zresztą jak Bursztynowicz) zaprezentowała się w zmysłowej, niebieskiej kreacji. Sukienka sięgała do ziemi, ale odsłaniała dekolt - i to aż do pasa. Jednak o wpadce nie było mowy, bo lejąca się tkanina ładnie opinała ciało 33-latki, dobrze się do niego trzymając.

Zobacz także: Gwiazdy na jesiennej ramówce Polsatu szokowały dekoltami poniżej pasa i błękitem! Fijał w plastiku i ognista Cichopek odstawały od tłumu

"Elegancja sama w sobie", "Pięknie", "Super, naturalna, piękna kobieta i oby tak zostało, bo tyle sztuczności wkoło, że aż przykro", "Klasa sama w sobie" - pisali fani na widok Agnieszki Kaczorowskiej.

Zobacz także: Za chwilę "Taniec z Gwiazdami", a gwiazda na ramówce Polsatu chodzi o kulach! Co się dzieje?

Sukienka przypadła im do gustu. Wdzianko, które Kaczorowska zaprezentowała poprzedniego dnia też na pewno znalazłoby ich uznanie, jednak tym aktorka w sieci się nie pochwaliła. W białej marynarce i spódnicy w groszki bawiła się na tajnej imprezie integracyjnej, na którą zaproszono osoby związane z "Tańcem z Gwiazdami". Kaczorowskiej towarzyszył Rogacewicz, którego aktorka czule tuliła i trzymała za rękę!

Zobacz także: Kaczorowska i Rogacewicz czule trzymali się za ręce na tajnej imprezie "Tańca z Gwiazdami"! Na widok paparazzi wykonali nagły gest

Kaczorowska i Rogacewicz - czule na integracji, a na ramówce? Już bez objęć

Podczas nieoficjalnego wydarzenia Kaczorowska (wciąż jeszcze żona Macieja Peli) i świeżo rozwiedziony Rogacewicz trzymali się za dłonie, tulili, a po spotkaniu pojechali jednym autem. Za to na ramówce zachowywali się niczym obcy sobie ludzie. Nie było mowy nie tylko o łapaniu za ręce, ale nawet wspólnych zdjęciach. A przecież paparazzi już przyłapali tę dwójkę na całowaniu!

Zobacz także: Katarzyna Cichopek "po ślubie" wystawiła dłonie do zdjęć. Jest pierścionek, a co z obrączką? Zobaczcie!

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz już się nie kryją? Czule trzymali się za ręce na tajnej imprezie "Tańca z Gwiazdami"!