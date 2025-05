Agnieszka "Nie jestem niczyją kochanką" Kaczorowska w objęciach Marcina Rogacewicza. Oboje przed rozwodami...

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyłapani przez paparazzi

"Nie jestem niczyją kochanką" - ogłaszała w 2015 roku Agnieszka Kaczorowska na okładce "Gali". Wygląda na to, że żartowała. Z (wciąż aktualnym) mężem związała się, gdy i ona i on byli w innych związkach. A rozwodzi się z nim z powodu nazbyt bliskiej zażyłości z operatorem dźwięku na planie "Królowej Przetrwania". Tamto to już jednak przeszłość, bo obecnie Aga czuje miętę do aktora, z którym gra w spektaklu "To tylko botoks". Tuż po pierwszych informacjach o tym, że parę łączy coś więcej, w marcu, "Pudelek" ogłosił, że Rogacewicz po 11 latach się rozwodzi z matką czwórki swoich dzieci. Kaczorowska i Rogacewicz, przyszli rozwodnicy, konsekwentnie milczą na temat łączącej ich relacji, ale zdjęcia wykonane przez paparazzi mówią same za siebie...

Marcin Rogacewicz odebrał Agnieszkę Kaczorowską z treningu i zabrał na załatwianie sprawunków. Pojechali razem między innymi do podwarszawskich Marek, gdzie odwiedzili sklep budowlany. Załatwiali sprawy na mieście do późna, w międzyczasie karmiąc się kawą i gorącymi pocałunkami. Teraz chyba nie ma wątpliwości, że łączy ich prawdziwe uczucie. Plotki nawet głoszą, że planują uwić wspólne gniazdko... czyżby stąd zainteresowanie materiałami remontowymi? Czas pokaże.

Agnieszka Kaczorowska: "Nie jestem niczyją kochanką"

O Agnieszce Kaczorowskiej i jej domniemanych romansach krążą prawdziwe legendy. Przez lata łączono ją z niemal każdym, z kim tańczyła w "Tańcu z Gwiazdami". Szczególnie głośno było o Łukaszu Kadziewiczu, niegdyś siatkarzu, obecnie prowadzącym "Pytanie na Śniadanie". To właśnie odnosząc się do tych plotek w 2015 powiedziała na okładce "Gali": "Nie jestem niczyją kochanką"! Słowa przylgnęły do niej i niejednokrotnie się zemściły. W 2015 roku tancerka była w związku ze starszym o 18 lat reżyserem, Rafałem Samborskim, którego również poznała przez "Taniec z Gwiazdami". Ta miłość szybko przyszła i szybko poszła.

Przed relacją z mężem, Maciejem Pelą, Agnieszka była związana z innym Maciejem - Maciejem Zadykowiczem. Spotykali się w 2017 roku przez kilka miesięcy, ale ostatecznie wybrała Pelę. A potem operatora dźwięku z TVN. A teraz Rogacewicza. Czy to u jego boku się ustatkuje? Czas pokaże.

Zobacz również: Huczało o romansie Gurłacza i Kaczorowskiej. Aktor wykonał znaczący gest! Jest komentarz: "Wielokrotnie przekroczyli granice"

Galerię zdjęć paparazzi Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza znajdziesz pod tekstem

Edyta Herbuś komentuje Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską w "Tańcu z Gwiazdami". "Kipi męskością" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Agnieszka Kaczorowska to dobra aktorka? TAK NIE NIE WIEM