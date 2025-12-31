Gruba afera w telewizji Republika! Ogłosili ich występ w sylwestra, ale to nieprawda!

2025-12-31 19:36

Ale afera tuż przed sylwestrem! Mieli pojawić się na scenie podczas głośnej sylwestrowej imprezy transmitowanej w Telewizji Republika, ich nazwa widniała na oficjalnym plakacie. Mimo to w ostatniej chwili dowiedzieli się, że jednak nie wystąpią! Kulisy zamieszania wokół „Wystrzałowego Sylwestra” Telewizji Republika są znacznie bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać! Aferę ujawnił portal Wirtualnemedia.pl.

Kabaret OT.TO znalazł się na oficjalnym plakacie „Wystrzałowego Sylwestra” Telewizji Republika w Chełmie, mimo że – jak się okazało – ostatecznie nie wystąpi podczas imprezy. Artyści o zmianie planów dowiedzieli się w ostatniej chwili, co wywołało niemałe zamieszanie.

Republika promowała ich występ, a oni nic nie wiedzieli

Grupa prowadziła rozmowy na temat udziału w sylwestrowym wydarzeniu transmitowanym przez Republikę, jednak finał tych ustaleń był zaskakujący. Choć nazwa Kabaretu OT.TO widniała na materiałach promujących koncert, artyści nie zostali zaproszeni do udziału w imprezie.

Ryszard Makowski poinformował w serwisie X, że sytuacja była wyjątkowo chaotyczna.

Cieszymy się, że jesteśmy na plakacie reklamującym Sylwestra w Chełmie. Dobre i to, bo do udziału w imprezie nie zostaliśmy zaproszeni i nie bierzemy w niej udziału. Przez TV Republika byliśmy zapraszani, wypraszani i jak widać sami stracili wątek kto, gdzie, kiedy?

W kolejnym wpisie Makowski dodał, że na kilka dni przed planowanym występem skontaktowała się z nimi reżyserka wydarzenia. Wtedy wszystko wyglądało jeszcze ciekawiej. 

Żeby to było zabawniejsze, w poniedziałek zadzwoniła do nas pani reżyser i upewniła się, czy wiemy, że nie występujemy. Teraz już wiemy, co było powodem”

- dodał Makowski, ale ujawnił szczegółów.

To nie nasz plakat"

Sprawę skomentowała również Telewizja Republika. Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl stwierdził krótko:

Nie znam sprawy. To nie nasz plakat.

Jak ustalono nieoficjalnie, rozmowy dotyczące występu kabaretu prowadzone były z Telewizją Republiką, a nie bezpośrednio z miastem Chełm. Według dostępnych informacji honorarium za taki występ mogło wynosić jedynie kilka tysięcy złotych, co jest kwotą niższą niż w przypadku występów w domach kultury.

Zniknęli z listy wykonawców

Ostatecznie Kabaret OT.TO nie pojawi się na „Wystrzałowym Sylwestrze”, a po nagłośnieniu sprawy plakat wydarzenia został zaktualizowany i nazwa grupy zniknęła z listy wykonawców.

Największą zagraniczną gwiazdą imprezy będzie niemiecki zespół Fun Factory. Na scenie wystąpią także Defis, Bayer Full, Weekend, Kombi Łosowski i Playboys. W ostatnich dniach ogłoszono również udział zagranicznych wykonawców Corony, Mario Bischina i zespołu Velvet. Publiczność zobaczy też After Party, Nowatora, Topky i Mejk. Na scenie wspólnie zaśpiewają dziennikarze Republiki Aleksandra Gołda i Adrian Borecki, wykonując utwór „Za tobą pójdę jak na bal”.

Sylwestrowa impreza Telewizji Republika rozpocznie się już o 19:30. Dla porównania, koncert TVP2 spod katowickiego Spodka wystartuje o 19:50. W ubiegłym roku sylwester Republiki zgromadził średnio 1,332 mln widzów, co dało 10,7 proc. udziału w grupie 4+ i 6,8 proc. w grupie 16–59. Wyższe wyniki zanotowały Polsat i TVP2.

