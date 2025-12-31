Gruba afera w telewizji Republika! Ogłosili ich występ w sylwestra, ale to nieprawda!

Kabaret OT.TO znalazł się na oficjalnym plakacie „Wystrzałowego Sylwestra” Telewizji Republika w Chełmie, mimo że – jak się okazało – ostatecznie nie wystąpi podczas imprezy. Artyści o zmianie planów dowiedzieli się w ostatniej chwili, co wywołało niemałe zamieszanie.

Republika promowała ich występ, a oni nic nie wiedzieli

Grupa prowadziła rozmowy na temat udziału w sylwestrowym wydarzeniu transmitowanym przez Republikę, jednak finał tych ustaleń był zaskakujący. Choć nazwa Kabaretu OT.TO widniała na materiałach promujących koncert, artyści nie zostali zaproszeni do udziału w imprezie.

Ryszard Makowski poinformował w serwisie X, że sytuacja była wyjątkowo chaotyczna.

Cieszymy się, że jesteśmy na plakacie reklamującym Sylwestra w Chełmie. Dobre i to, bo do udziału w imprezie nie zostaliśmy zaproszeni i nie bierzemy w niej udziału. Przez TV Republika byliśmy zapraszani, wypraszani i jak widać sami stracili wątek kto, gdzie, kiedy?

W kolejnym wpisie Makowski dodał, że na kilka dni przed planowanym występem skontaktowała się z nimi reżyserka wydarzenia. Wtedy wszystko wyglądało jeszcze ciekawiej.

Żeby to było zabawniejsze, w poniedziałek zadzwoniła do nas pani reżyser i upewniła się, czy wiemy, że nie występujemy. Teraz już wiemy, co było powodem”

- dodał Makowski, ale ujawnił szczegółów.

To nie nasz plakat"

Sprawę skomentowała również Telewizja Republika. Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl stwierdził krótko:

Nie znam sprawy. To nie nasz plakat.

Jak ustalono nieoficjalnie, rozmowy dotyczące występu kabaretu prowadzone były z Telewizją Republiką, a nie bezpośrednio z miastem Chełm. Według dostępnych informacji honorarium za taki występ mogło wynosić jedynie kilka tysięcy złotych, co jest kwotą niższą niż w przypadku występów w domach kultury.

Zniknęli z listy wykonawców

Ostatecznie Kabaret OT.TO nie pojawi się na „Wystrzałowym Sylwestrze”, a po nagłośnieniu sprawy plakat wydarzenia został zaktualizowany i nazwa grupy zniknęła z listy wykonawców.

Największą zagraniczną gwiazdą imprezy będzie niemiecki zespół Fun Factory. Na scenie wystąpią także Defis, Bayer Full, Weekend, Kombi Łosowski i Playboys. W ostatnich dniach ogłoszono również udział zagranicznych wykonawców Corony, Mario Bischina i zespołu Velvet. Publiczność zobaczy też After Party, Nowatora, Topky i Mejk. Na scenie wspólnie zaśpiewają dziennikarze Republiki Aleksandra Gołda i Adrian Borecki, wykonując utwór „Za tobą pójdę jak na bal”.

Sylwestrowa impreza Telewizji Republika rozpocznie się już o 19:30. Dla porównania, koncert TVP2 spod katowickiego Spodka wystartuje o 19:50. W ubiegłym roku sylwester Republiki zgromadził średnio 1,332 mln widzów, co dało 10,7 proc. udziału w grupie 4+ i 6,8 proc. w grupie 16–59. Wyższe wyniki zanotowały Polsat i TVP2.

