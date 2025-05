Gdy Agnieszka Kaczorowska zaczęła trenować Filipa Gurłacza, natychmiast zaczęły się plotki o romansie tej dwójki. Aktor i jego instruktorka przeważnie na nie nie reagowali. Doniesienia, nieprawdziwe jak się okazało, z jednej strony mogły irytować i wywoływać burzę w ich prywatnym życiu, z drugiej - sprawiały, że o parze dużo się mówiło, a to zwiększało jej szanse na wygraną w "Tańcu z Gwiazdami".

Ostatecznie Kryształowa Kula i nagrody pieniężne przeszły aktorom koło nosa, a finał show Polsatu stał się okazją, by jasno postawić sprawę romansu. Gurłacz dobitnie dał znać, kto jest najważniejszą kobietą w jego życiu. Oczywiście żona!

Finał "Tańca z Gwiazdami". Gurłacz skończył tańczyć i pobiegł do żony

Podczas finału "Tańca z Gwiazdami" na widowni zasiadła małżonka Filipa Gurłacza Małgorzata. Wcześniej unikała pojawiania się w blasku fleszy i, choć jak mąż jest aktorką, odsunęła się od show, pozwalając błyszczeć ukochanemu. Plotki o romansie Filipa z Agnieszką wcale jej nie zraziły, o zagrożeniu najwyraźniej nie było mowy.

Gdy w finałowym odcinku programu Gurłacz skończył ostatni taniec, podbiegł do żony i dał jej bukiet kwiatów. Zdecydował się na wyznanie:

W parze numer osiem jest cichy bohater, prawdziwy cichy bohater, bez którego ja bym tu nie był, bez którego ja bym nie dał rady, który zawsze był przy mnie i to jest moja żona Gosia. Gosiu to tobie należą się wszystkie owacje na stojąco.

Małgorzata nie pozostała obojętna na słowa męża i musiała go ucałować. Widać było, że gest partnera był dla niej bardzo ważny.

Tomasz Wygoda komentuje relację Gurłacza z żoną i taneczną partnerką

Tomasz Wygoda w rozmowie z Pudelkiem skomentował relację, jaką Gurłacz ma z Agnieszką Kaczorowską oraz z żoną. Te słowa niektórych mogą zaskoczyć.

Uważam, że wielokrotnie przekroczyli granice, dlatego że oni na potrzeby tańców się zespolili, byli jakby jednym ciałem, ale przecież można zrobić to bardzo bezpiecznie. Miłość może być taka, że mogę kogoś kochać, ale niekoniecznie muszę kogoś innego zdradzać. On zachował inną miłość dla swojej małżonki, a inną odkrył miłość i potrzebę wspólnego tworzenia z Agnieszką. Myślę, że oni są bardzo profesjonalni. Jeśli ktoś uważa, że jak ktoś się blisko dotyka, to musi tak klikać, to chyba nie tak - mówił Wygoda.

Kim jest żona Filipa Gurłacza?

Małgorzata Patryn-Gurłaczjest aktorką. Razem z mężem gra w "Pierwszej miłości". Partnerzy wspólnie wychowują dwóch synów. Gosia była przy Filipie, gdy ten walczył z nałogiem alkoholowym, to ona prosiła go, by zaczął chodzić do kościoła. W końcu Gurłacz faktycznie porzucił alkohol i stał się bardzo wierzący.

To co Gurłacz zrobił po swoim tańcu wmurowało wszystkich. Wykrzyczał to na całe studio. Płakała jego żona i Kaczorowska