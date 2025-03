Poruszające wyznanie Filipa Gurłacza w "Tańcu z Gwiazdami". Był na alkoholowym dnie, uratował go syn!

Autor:

Jakiś czas temu Filip Gurłacz na kanale "Moc w słabości" na YouTubie zdecydował się opowiedzieć swoją trudną i smutną historię z alkoholem w tle. Teraz w "Tańcu z Gwiazdami" wrócił do tematu, zdradzając szczegóły. Okazuje się, że gdyby nie syn, wszystko mogło skończyć się tragicznie.

Kłamałem na potęgę (…) Cierpieli na tym moi bliscy. Tego dnia upadłem na ziemię w kuchni - nie jadłem, nie piłem, nie spałem, nie chodziłem do toalety, nie kąpałem się, nie sprzątałem domu i wyłem, i piłem wódkę (...) I tu się stało coś, przez co jestem tutaj i trwam. Wstałem, wziąłem ten różaniec, poszedłem do kuchni, odpaliłem YouTube jakiegoś księdza i zmówiłem z nim różaniec - relacjonował aktor w sieci.

Wówczas dodał też:

Imponuje mi postać Maryi, która wszystko rozeznawała w ciszy, w sercu i ja też staram się nie wychylać ze swoim świadectwem, staram się nie wychylać na afisze z tym - to jest moja historia, którą się mogę podzielić.

Wyznanie w "Tańcu z Gwiazdami". Łamie serce!

Najwyraźniej zdecydował się jednak zabrać swoją wzruszającą historię "na afisze", bo już w pierwszym odcinku nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" wrócił do czasów, których nie wspomina najlepiej.

Miałem taki okres w życiu, w którym dodawałem gazu. Driftowałem utrzymując się jakoś na jezdni życia, aż w końcu przyszedł zakręt, przy którym ja nie byłem w stanie nic już zrobić. Mam tutaj na myśli dno moralne, które osiągnąłem w 2020 roku. Leżałem na ziemi i wyłem i życie dla mnie nie miało sensu. Takie pytanie, które mnie wtedy dręczyło i odbierało mi całą energię do życia, to było czy ja potrafię kochać, bo kiedy patrzę w lustro, to nienawidzę. I to był moment kiedy straciłem wszystko - opowiedział aktor.

Wyznał, że wszystko się zmieniło, gdy został ojcem. Obecnie jego starszy syn ma już 4 lata, a młodszy jest roczniakiem.

I urodził się mój syn, ja byłem przy porodzie. I on mi przyniósł odpowiedź - potrafię kochać i to jak! Wróciłem do domu, zacisnąłem zęby i powiedziałem "stary, pokocham cię, choćby nie wiem co". Teraz po czasie jestem zdania, że dopóki serce bije, to można je rozpalić.

