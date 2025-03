Ewa Kasprzyk w nowej fryzurze wygląda 10 lat młodziej! A i tak wszyscy patrzyli na stopy! Jak ona w tym chodzi!?

Ewa Kasprzyk w nowej fryzurze

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" to, póki co, ulubiony format rozrywkowy Polaków. Pierwszy odcinek był długo wyczekiwany i z pewnością gwiazdy na parkiecie - wśród nich między innymi Grażyna Szapołowska, Maciej Kurzajewski, Magda Narożna, Tomasz Wolny, Magda Mołek - są najważniejsze, ale i jurorzy chcą się pokazać z jak najlepszej strony.

W jury ponownie zasiadają Rafał Maserak, Tomasz Wygoda, Iwona Pavlović zwana "Czarną Mambą" i Ewa Kasprzyk. To właśnie aktorka zachwyciła najbardziej swoją metamorfozą - gwiazda zaprezentowała w odcinku nową odsłonę - nowoczesna fryzura odjęła jej kilka lat i wygląda świetnie!

Niegdyś bardzo jasny blond zmienił się w ciemniejszy, bardziej naturalny odcień, zwykle podkręcone włosy - zostały wyprostowane. Fryzjerzy postawili na ostre, proste cięcie, w którym aktorka wygląda niezwykle modnie.

To jednak nie wszystko!

Ewa Kasprzyk w niebotycznych szpilkach

Udało nam się zauważyć, że wysmuklona sylwetka Ewy Kasprzyk, odziana w elegancką zieleń, jest wydłużona dzięki niezwykle wysokim szpilkom! Aktorka i jurorka "Tańca z gwiazdami" z trudem mogła się poruszać i potrzebowała pomocy by wejść za stół jurorski, ale za to wyglądała wprost zjawiskowo.

Półprzezroczysta, ciemnozielona góra kreacji z fantazyjnym kwiatem na ramieniu została dobrana do wąskiej spódnicy w tym samym kolorze, do tego kilka pierścionków i złote kolczyki. Jednak to potwornie wysokie i cieniutkie obcasy zrobiły robotę!

Galerię zdjęć Ewy Kasprzyk z 1. odcinka "Tańca z gwiazdami" znajdziesz pod tekstem

