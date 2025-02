68-letnia Ewa Kasprzyk "pozamiatała" w małej czarnej! Odsłoniła sporo ciała. Zabrakło cekinów?

Tomasz Jakubiak walczy z chorobą, ale nie traci humoru. Walentynki spędził oglądając "te same wielkie gacie"

Ewa Kasprzyk jest znana ze swojego odważnego podejścia do mody. Gwiazda kina i "Tańca z Gwiazdami" wyraźnie nie przejmuje się swoim wiekiem, ani tym bardziej "tym, co ludzie powiedzą". Często widzimy w stylizacjach kolorowych, błyszczących i mocno seksownych. Jak wystąpiła na gali nominacji do Orłów 2025?

Kasprzyk niczego się nie boi

68-letnia Ewa Kasprzyk nie unika połysku i ma na sobie mnóstwo cekinów. Jurorka tanecznego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami" nie raz przyćmiewa obłędne choreografie tancerzy i lśni mocniej, niż tancerze... Gwiazda nie boi się ryzykować z kolorami i wycięciami, nie raz dekolt sięga jej "do pasa". Kasprzyk przy tym jest mocno świadoma swoich atutów i chętnie odsłania bardzo zgrabne nogi. Tak też uczyniła i tym razem - zobacz w naszej galerii zdjęć.

Ewa Kasprzyk nie narzeka też na ciągłe zainteresowanie płci przeciwnej. Gwiazda jest szczęśliwa w związku, a ze swoim ukochanym nie raz nagrywa zabawne filmiki, w których naigrywa się z tych, którzy na nie patrzą. Kasprzyk całą sobą zdaje się mówić: "Ależ ja jestem młoda!". Aktorka często dowodzi, że metryka nie musi oznaczać ograniczeń w modzie. Dla niej na pewno.

Kasprzyk wyjątkowo nie świeci

Jednak najlepiej Kasprzyk wygląda w stylizacjach, prostych, klasycznych, bez cekinów i innych panterek. I dokładnie tak się stało, kiedy wystąpiła w przepięknej "małej czarnej" na gali rozdania nominacji do nagrody filmowej Orły 2025. Cóż za styl, co za klasa i elegancja! Ale Kasprzyk nie byłaby sobą gdyby nie odsłoniła w tej sukience maksymalnie dużo ciała. I jak wyszło?

Ewa Kasprzyk tym razem wybrała sukienkę midi z rozcięciem. Pokazała boskie nogi i odsłoniła ramiona. Na nogi gwiazda założyła czarne czółenka z noskiem w szpic, a całość dopełniła najmodniejszym wzorem okularów przeciwsłonecznych. I jak Wam się podoba?

